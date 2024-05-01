Apple готує велике оновлення для Safari: браузер отримає підтримку ШІ та цікаві функції

Apple тестує версію свого веб-браузера Safari, яка включає налаштування інтерфейсу користувача, розширені функції блокування вмісту та новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою Intelligent Search.

Про це пише AppleInsider.

Програмне забезпечення, яке очікується як Safari 18 пізніше в 2024 році, зараз проходить оцінку разом із внутрішніми збірками оновлень операційної системи наступного покоління від Apple, а саме iOS 18 і macOS 15.

Якщо всі нові функції, які наразі тестують, залишаться до фінальної стадії, то користувачі отримають новий інтерфейс для налаштування популярних елементів керування сторінкою, функцію "Веб-гумка" та інструменти підсумовування вмісту на основі штучного інтелекту.

Пошук і резюмування тексту за допомогою ШІ

Тестувальники, які оцінюють останні версії Safari 18, можуть знайти перемикач для нового меню керування сторінкою в адресному рядку браузера. Меню об’єднує старі та нові інструменти керування сторінками, серед яких нова функція браузера "Розумний пошук".

Ця функція не вмикається автоматично, а вимагає ручної активації з меню елементів керування сторінкою. Після ввімкнення інструмент використовує технологію штучного інтелекту Apple Ajax для визначення тем і ключових фраз на веб-сторінці, на основі яких буде створено підсумок.

Повідомляється, що Apple прагне представити Safari 18 пізніше цього року, хоча точна реалізація цієї функції залишається невідомою.

Функції підсумовування тексту від Apple можуть бути відповіддю на конкуруючі генеративні інструменти ШІ, такі як ChatGPT від OpenAI. Але вбудовані моделі та технології Apple, такі як Private Relay, можуть зробити роботу набагато безпечнішою для користувачів.

Web Eraser для кращого блокування вмісту

За словами людей, знайомих із цією функцією, в новому меню керування сторінками також доступна функція, яку Apple тестує під назвою "Web Eraser". Вона розроблена, щоб дозволити користувачам видаляти або стирати певні частини веб-сторінок.

Очікується, що ця функція базуватиметься на існуючих функціях конфіденційності в Safari та дозволить користувачам видаляти небажаний вміст із будь-якої веб-сторінки за власним вибором.

Зазначено, що стирання є "постійним", воно не обмежується сеансом перегляду. Це означає, що Safari запам’ятає зміни навіть після закриття вихідної вкладки чи вікна.

Оновлений інтерфейс користувача

Нове меню елементів керування сторінкою пропонуватиме користувачам Safari 18 швидкий і легкий доступ до кількох параметрів, які раніше були розташовані в різних меню та на аркуші спільного доступу.

До них належать параметри масштабування, налаштування веб-сторінки для керування конфіденційністю, параметри блокування вмісту, ярлики розширень і доступ до нового штучного інтелекту та інструментів стирання.

Apple має намір об’єднати інтерфейс користувача iPadOS і macOS Safari.

Нагадаємо, Apple відновила переговори з OpenAI щодо використання його технології штучного інтелекту ChatGPT для забезпечення деяких нових функцій, які з’являться в новій операційній системі iPhone iOS 18 пізніше цього року.

Також Apple також продовжує переговори з Google Alphabet щодо ліцензування та отримання доступу на своїх пристроях до його чат-бота Gemini, оскільки ще не прийняла остаточного рішення щодо партнерів. Цілком можливо, що компанія зрештою досягне угоди як з OpenAI, так і з Google — або вибере зовсім іншого постачальника.

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