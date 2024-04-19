Apple видаляє популярні застосунки з App Store у Китаї: у чому причина

Американська корпорація Apple на вимогу китайського інтернет-регулятора видалила зі свого App Store у КНР застосунки Meta Platforms (Threads і WhatsApp). Із інтернет-магазину зникли також месенджери Telegram i Signal, передає агентство Reuters.

Зазначається, що Адміністрація кіберпростору Китаю розпорядилася видалити додатки з міркувань національної безпеки. У свою чергу, в Apple заявили, що зобовʼязані дотримуватися законів країн, в яких працюють, навіть якщо вони з ними не згодні.

Як пише Bloomberg, наказам щодо видалення передував запуск програми очищення, яку китайські регулятори розпочали в 2023 році. Планувалося, що ця програма видалить багато незареєстрованих застосунків із внутрішніх магазинів iOS і Android.

У серпні 2023 року Китай наказав усім розробникам мобільних застосунків пройти урядову реєстрацію до кінця березня 2024 року або припинити роботу. Тобто для продовження роботи в Китаї розробники та їхні застосунки повинні відповідати новому режиму ліцензування.

У свою чергу CNN повідомляє, що застосунки Threads і WhatsApp уже були заблоковані в Китаї, а доступ до них можна отримати лише через VPN-сервіси.

Водночас, як зазначає Reuters, інші Meta-додатки, зокрема Facebook, Instagram і Messenger, залишилися доступними для завантаження. Також можна завантажити інші популярні застосунки, розроблені західними компаніями, такі як YouTube та X.

Видання робить висновок, що видалення Threads, WhatsApp, Telegram i Signal свідчить про зростання нетерпимості з боку китайської влади принаймні до деяких закордонних онлайн-месенджерів, що не контролюються урядом. Також це сигналізує про зменшення свободи дій Apple у Китаї.

“Це завдасть незручностей споживачам та підприємствам (у Китаї), які мають сім'ю, друзів чи клієнтів за кордоном. Навіть якщо вони будуть використовувати VPN для доступу до вже завантажених месенджерів, вони згодом застаріють і вимагатимуть оновлення”, – прокоментував ситуацію голова пекінської інвестиційної консультативної компанії BDA China Дункан Кларк.

Apple іде з Китаю?

Технологічний гігант Apple вивчає виробничі бази за межами Китаю, ймовірно, щоб перенести частину виробництва. Так, напередодні з’явилася інформація про плани корпорації збудувати виробничі підприємства в Індонезії. Головний виконавчий директор компанії Тім Кук навіть зустрічався з президентом Індонезії Джоко Відодо.

У грудні 2023 року компанія Apple та її постачальники заявляли про плани виробляти понад 50 мільйонів iPhone в Індії щорічно протягом наступних двох-трьох років. Зазначалося, що якщо ці плани будуть реалізовані, на Індію припадатиме чверть світового виробництва iPhone, а наприкінці десятиліття ця частка збільшиться. Водночас Китай залишиться найбільшим виробником iPhone.

За інформацією Bloomberg, зусилля Apple щодо диверсифікації виробництва прискорилися під час загострення торговельної напруги між США та Китаєм ще за часів президентства Дональда Трампа, а потім посилилися під час пандемії COVID-19, адже ланцюжки поставок були порушені.

США забороняє китайський TikTok

Варто також зауважити, що блокування іноземних месенджерів у Китаї відбувається на тлі того, як США хоче ухвалити законопроєкт, що серед іншого включає заборону TikTok. Торік у травні китайську соціальну мережу розповсюдження коротких відео TikTok заборонили у штаті Монтана. Відповідний закон підписав губернатор Грег Джанфорте.

Сам TikTok тим часом запустив нову соцмережу TikTok Notes, яка за функціоналом нагадує Instagram. Втім, наразі скористатись нею можуть тільки користувачі, які знаходяться у Канаді та Австралії.

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