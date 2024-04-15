Samsung повернув собі лідерство з продажу смартфонів

Через те, що компанія Apple продала у 1 кварталі 2024 року на 9,6% менше смартфонів, ніж за аналогічний період 2023 року, Samsung вдалося повернути лідерство у цій сфері з показником у понад 60 млн проданих смартфонів, що складає 20,8% частки на ринку.

Про це свідчать дані International Data Corporation (IDC).

Згідно з даними, світові поставки смартфонів збільшилися на 7,8% у річному обчисленні – до 289,4 млн одиниць у першому кварталі 2024 року. При цьому Samsung відвантажила понад 60 мільйонів одиниць та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона пристроїв, що складає 17,3% від усіх постачань.

Таблиця: International Data Corporation

Незважаючи на те, що галузь ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми, це знаменує зростання поставок третій квартал підряд, що означає відновлення сфери повних ходом.

"У той час як Apple вдалося посісти перше місце наприкінці 2023 року, компанія Samsung успішно підтвердила себе як провідний постачальник смартфонів у першому кварталі 2024 року", - заявив президент групи IDC Райан Райт.

Очікується, що ці дві компанії збережуть свої позиції у верхньому сегменті ринку.

"Відродження Huawei у Китаї, а також помітні успіхи від Xiaomi, Transsion та інших, ймовірно, змусять обох виробників шукати області для розширення й диверсифікації", - зауважив Райт.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів, потіснивши південнокорейську компанію з першого місця вперше за 12 років.

За словами директора з досліджень IDC Набіли Попала, хоча Apple продемонструвала надстійкість і за останні кілька років спостерігала значне зростання поставок та частки, їй непросто зберегти темпи зростання та пікову частку, яку вона мала у 2023 році.

"У міру подальшого відновлення ринку IDC очікує, що у 2024-му Android зростатиме набагато швидше, ніж Apple", - зауважив він.

Додамо, що Samsung готує випуск двох бюджетних смартфонів з гнучким дисплеєм, щоб задовольнити ширшу аудиторію, оскільки складні смартфони є досить дорогими.

Повідомлялося, що Samsung Display досягає прогресу в розробці синіх PHOLED-екранів. Пристрої з такими панелями можуть вийти в другій половині 2025 року. Планувалося, що першими пристроями, які запровадять нову технологію синього PHOLED, можуть стати Galaxy Z Fold 7 і Flip 7. Однак побоювання щодо довговічності технології може вплинути на рішення щодо її використання в основних пристроях Samsung.

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