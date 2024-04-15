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Samsung повернув собі лідерство з продажу смартфонів
Через те, що компанія Apple продала у 1 кварталі 2024 року на 9,6% менше смартфонів, ніж за аналогічний період 2023 року, Samsung вдалося повернути лідерство у цій сфері з показником у понад 60 млн проданих смартфонів, що складає 20,8% частки на ринку.
Про це свідчать дані International Data Corporation (IDC).
Згідно з даними, світові поставки смартфонів збільшилися на 7,8% у річному обчисленні – до 289,4 млн одиниць у першому кварталі 2024 року. При цьому Samsung відвантажила понад 60 мільйонів одиниць та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона пристроїв, що складає 17,3% від усіх постачань.
Незважаючи на те, що галузь ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми, це знаменує зростання поставок третій квартал підряд, що означає відновлення сфери повних ходом.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"У той час як Apple вдалося посісти перше місце наприкінці 2023 року, компанія Samsung успішно підтвердила себе як провідний постачальник смартфонів у першому кварталі 2024 року", - заявив президент групи IDC Райан Райт.
Очікується, що ці дві компанії збережуть свої позиції у верхньому сегменті ринку.
"Відродження Huawei у Китаї, а також помітні успіхи від Xiaomi, Transsion та інших, ймовірно, змусять обох виробників шукати області для розширення й диверсифікації", - зауважив Райт.
Нагадаємо, за підсумками 2023 року Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів, потіснивши південнокорейську компанію з першого місця вперше за 12 років.
За словами директора з досліджень IDC Набіли Попала, хоча Apple продемонструвала надстійкість і за останні кілька років спостерігала значне зростання поставок та частки, їй непросто зберегти темпи зростання та пікову частку, яку вона мала у 2023 році.
"У міру подальшого відновлення ринку IDC очікує, що у 2024-му Android зростатиме набагато швидше, ніж Apple", - зауважив він.
Додамо, що Samsung готує випуск двох бюджетних смартфонів з гнучким дисплеєм, щоб задовольнити ширшу аудиторію, оскільки складні смартфони є досить дорогими.
Повідомлялося, що Samsung Display досягає прогресу в розробці синіх PHOLED-екранів. Пристрої з такими панелями можуть вийти в другій половині 2025 року. Планувалося, що першими пристроями, які запровадять нову технологію синього PHOLED, можуть стати Galaxy Z Fold 7 і Flip 7. Однак побоювання щодо довговічності технології може вплинути на рішення щодо її використання в основних пристроях Samsung.
Фото: ua.depositphotos.com