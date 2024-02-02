Смартфонів Nokia більше не буде: HMD Global випускатиме мобільні пристрої під новим брендом

Компанія HMD Global більше не випускатиме смартфони під брендом Nokia, який вже став культовим на світовому ринку.

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Про це повідомила Liga, посилаючись на офіційний сайт компанії.

Зазначається, що у вересні 2023 року HMD Global оголосила про створення нового бренду HMD (Human Mobile Devices) та про плани на випуск пристроїв під цією назвою. Таким чином, всі майбутні смартфони, планшети та TWS-навушники від фінської компанії будуть представлені під брендом HMD. Разом з тим, під брендом Nokia випускатимуться більш прості мобільні телефони.

Очікується, що першим пристроєм під новим брендом HMD, який буде представлено широкій публіці, стане смартфон, прем'єра котрого запланована на виставці MWC у Барселоні в кінці лютого.

Додамо, що HMD Global і Nokia Corporation підписали угоду у 2016 році, в рамках якої HMD Global отримала право виробляти смартфони під відомим у всьому світі брендом. Це партнерство дало HMD Global можливість використовувати торгову марку Nokia.

Раніше повідомлялося, що американський технологічний гігант Apple обігнав Samsung як найбільший у світі виробник телефонів. Південнокорейський Samsung був посунутий з першого місця вперше за 12 років.

В той час, як на Apple припало понад 20% проданих у 2023 році телефонів, Samsung зайняв 19,4% частки ринку, слідом за ним йдуть китайські виробники телефонів Xiaomi, OPPO і Transsion.

Фото: ua.depositphotos.com