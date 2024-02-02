Смартфонов Nokia больше не будет: HMD Global будет производить мобильные устройства под новым брендом

Компания HMD Global больше не будет выпускать смартфоны под брендом Nokia, уже ставшим культовым на мировом рынке.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила Liga, ссылаясь на официальный сайт компании.

В сентябре 2023 года HMD Global объявила о создании нового бренда HMD (Human Mobile Devices) и о планах на выпуск устройств под этим названием. Таким образом все будущие смартфоны, планшеты и TWS-наушники от финской компании будут представлены под брендом HMD. Вместе с тем под брендом Nokia будут выпускаться более простые мобильные телефоны.

Ожидается, что первым устройством под новым брендом HMD, которое будет представлено широкой публике, станет смартфон, премьера которого запланирована на выставке MWC в Барселоне в конце февраля.

HMD Global и Nokia Corporation подписали соглашение в 2016 году, в рамках которого HMD Global получила право производить смартфоны под известным во всем мире брендом. Это партнерство позволило HMD Global использовать торговую марку Nokia.

Ранее сообщалось, что американский технологический гигант Apple обогнал Samsung как крупнейший в мире производитель телефонов. Южнокорейский Samsung был сдвинут с первого места впервые за 12 лет.

В то время как на Apple пришлось более 20% проданных в 2023 году телефонов, Samsung занял 19,4% доли рынка. Вслед за ним идут китайские производители телефонов Xiaomi, OPPO и Transsion.

Фото: ua.depositphotos.com