Новая линейка смартфонов Redmi. Тест Note 13 и Note 13 5G

С середины января в Украине продаются пять смартфонов новой линейки Xiaomi Redmi Note 13. Мы уже делали обзор топового Redmi Note 13 Pro+, а сегодня рассмотрим две младшие модели семейства – Xiaomi Redmi Note 13 и Xiaomi Redmi Note 13 5G. Забегая вперед – первый по своим характеристикам хорошо подойдет для использования здесь и сейчас, а второй имеет запас мощности на следующие два-три года.

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Бренд Xiaomi в Украине популярен уже не первый год. Неизменны и ожидания от линейки Redmi, предлагающей "народные" смартфоны среднего класса – владелец хочет получить премиальный функционал по доступной цене, но без вайба дешевого китайского телефона.

Флагман 13-го поколения Redmi Note 13 Pro+ стоит 18-20 тыс. грн в зависимости от комплектации, и имеет ряд неоспоримых преимуществ: усиленную защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и быструю зарядку на 120 Вт. В єтой статье мы исследуем, есть ли смысл сэкономить почти половину стоимости топового телефона , приобретя Xiaomi Redmi Note 13 или Xiaomi Redmi Note 13 5G?

Комплектации гаджетов отличаются объемом оперативной памяти и содержимым SSD-накопителя: Redmi Note 13 с 6 Гб "оперативки" и 128 Гб постоянной памяти стоит 9 тыс. грн, тогда как версия с 8/256 Гб – 10 тыс. грн. Цена Redmi Note 13 5G с 6/128 Гб – 10,5 тыс. грн против 11,5 тыс. грн за версию с памятью на 8/256 Гб.

Redmi Note 13 5G (слева) и Redmi Note 13. Несмотря на идентичные по характеристикам экраны, реальное изображение выглядит более приятно у старшего Note 13 5G. Фото: Delo.ua.

На украинском рынке Redmi Note 13 представлен в трех цветах - черном Midnight Black, серебристо-синем Ice Blue и светло-салатовом Mint Green. Версия 5G тоже доступна в трех цветах - черном Midnight Black, голубом Ocean Teal и белом Arctic White.

На ввозе гаджетов в Украину специализируется компания "Алло", которая и предоставила редакции телефоны для тестирования.

Основное различие между Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G

Самый молодой в линейке Redmi Note 13 не стал прорывным - чипсет, процессор и видеочип на нем сохранились от предыдущего поколения Redmi Note 12. Телефон получил улучшенную камеру, более приятный дизайн, лучшую защиту от влаги, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и... все. Приятно, что новая модель не потянула за собой рост цены – 13-й Redmi Note стоит всего на тысячу гривен дороже предшественника Redmi Note 12 8/256.

Redmi Note 13 5G за 11,5 тыс. грн. Смысла экономить и брать дешевую комплектацию за 6/128 Гб за 10,5 тыс. грн нет, лучше уже взять Redmi Note 13 8/256 Гб за 10 тыс. грн. Фото: Delo.ua.

С Redmi Note 13 5G разработчики провели более серьезную модернизацию, оснастив его новым процессором MediaTek Dimensity 6080 и графическим чипом Mali-G57. Другие изменения в оснащении аналогичны младшему Redmi Note 13. Redmi Note 13 5G хорошо сбалансирован, но не получил своей харизматической "фишки", которая могла бы побудить покупателя остановиться именно на этой модели.

Эти два устройства имеют гораздо больше отличий, чем только наличие протокола связи 5G у одного из них. У гаджетов отличается внутренняя "начинка" - Redmi Note 13 5G более производителен как в бытовых задачах, так и в мультимедиа.

Модель Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G Количество баллов в бенчмарке GeekBench 6 для Redmi Note 13 Количество баллов в бенчмарке Redmi Note 13 Разница в производительности в пользу Redmi Note 13 5G Разница в цене для Redmi Note 13 5G Процессор и графический чип Qualcomm Snapdragon 685/Adreno 610 MediaTek Dimensity 6080/Mali-G57 479 баллов в одноядерном тесте и 1565 в многоядерном 769/2087 +60%/+33% +15%

Таким образом, Xiaomi ставит перед покупателем вопрос – готов ли он доплатить 15% за прирост производительности на треть ? Redmi Note 13 нельзя назвать "заторможенным", он адекватно справляется с поставленными задачами и играми, поэтому каждый должен сам решить, есть ли смысл немного переплатить за более мощный телефон.

После решения ключевого вопроса необходимой производительности можно переходить к детальному обзору каждой из моделей.

Сильные стороны Redmi Note 13: экран, дизайн, камера

Дизайн. Дизайнеры тринадцатого поколения Redmi Note хорошо поработали над гаджетом. Он выглядит несколько минималистичным, но для "бюджетника" это преимущество перед конкурентами, часто "увешанными" светодиодами и мотивирующими надписями с тыльной стороны. Этот телефон выглядит гораздо дороже своего ценника, особенно в цветных версиях. Его экстерьер мимикрирует под полноценный средний класс, но пластиковый корпус все же выдает в нем "бюджетник".

Все модели 13-й линейки Redmi Note комплектуются массивными камерами, идущими в пользу дизайна. Фото: Delo.ua.

Производительность. Redmi Note 13 можно "пнуть" за процессор Qualcomm Snapdragon 685, неизменный со времен 12 поколения Redmi Note. Этот "камень" не нов, но он все еще может сразиться с бюджетными аналогами Helio или Unisoc. Если пользователь не собирается играть на телефоне в требовательные игры, то с бытовыми задачами телефон будет справляться неплохо.

Графический чип подтверждает: поиграть можно, но не во все игры и не на максимальных настройках графики. Adreno 610 адекватно обрабатывает графику обычных игр, поэтому телефон можно рекомендовать подросткам, если проблемой не является его "взрослый" размер (162x75x8 мм, вес – 188,5 г).

Redmi Note 13 без проблем позволяет поиграть в динамические игры вроде Need for Speed. Фото: Delo.ua.

Экран. Возможно, самая выигрышная составляющая Redmi Note 13. Это не топовый уровень, дисплей проигрывает не только крутым смартфонам, но и флагману линейки Redmi Note 13 Pro+. Впрочем, на фоне конкурентов изображение выглядит очень неплохо. Заявленная пиковая яркость в 500 нит, сканер отпечатков пальцев на экране, экран класса FHD+ и частота обновления 120 Гц - это не прорывные технологии, но в гаджете они есть и работают адекватно.

Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G имеют экраны диагональю 6.67", но Redmi Note 13 несколько длиннее старшей модели, поэтому имеет более широкие рамки спереди. Фото: Delo.ua.

Камера. Стоит напомнить, что Xiaomi разделил серии Redmi и Poco по назначению – первые получают неплохую сбалансированную камеру, тогда как Poco в среднем будет более мощным, но без приоритета на качественные фото. У Redmi априори должна быть плюс-минус неплохая камера, и в Note 13 она соответствует ожиданиям.

За время тестирования не удалось найти ощутимую разницу между камерами Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G. Фото: Delo.ua.

В отличие от смартфонов серии Pro, камера лишена оптической стабилизации, а ее разрешение составляет 108 МП. В комплекте имеется еще широкоугольная камера на 8 МР и макромодуль на 2 МП. Максимальное разрешение снимаемого видео как основной, так и селфи-камерой - 1080p при частоте 30 кадров в секунду. Если требуется запись в 4K при 60 fps, есть смысл поискать более дорогой камерафон, не в линейке Redmi Note.

Автономность. Батарея Redmi Note 13 на 5000 mAh заряжается от адаптера на 33 Вт через порт Type-C. Режим быстрой зарядки доводит уровень зарядки до 100% примерно за полтора часа, что является хорошим результатом. Этот телефон рассчитан на традиционную ежедневную или ежедневную зарядку, тогда он не расстроит владельца внезапным отказом.

Комплектация. Еще одно преимущество телефона: в коробке есть все необходимое – защитная пленка, зарядка на 33 Вт и защитный чехол. Владельцу не нужно закладывать в бюджет дополнительные средства, потому больше 10 тыс. грн за этот телефон платить не придется.

Redmi Note 13 полностью укомплектован и готов к работе. Фото: Delo.ua.

13-е поколение Redmi Note получило несколько улучшенную защиту от пыли и воды. Redmi Note 13 собирается по стандарту IP54 против IP53 в Redmi Note 12. Это означает, что телефон способен выдерживать водяные струи с давлением до 80-100 кН/м2, тогда как IP53 должен сохранять работоспособность после распыления воды до 80 кН/м2 под углом до 60 °. Очевидно, гаджеты не нужно опускать в воду, но тенденция приятная – хочется как минимум не бояться прикасаться к телефону мокрыми руками.

Что предлагают конкуренты? В сегменте бюджетных телефонов до 10 тыс. грн действует жесткая конкуренция, и у Redmi Note 13 хватает соперников. Это, например, Tecno Camon 20 Pro (10 тыс. грн) и POCO M6 Pro (9,5 тыс. грн). Оба конкурирующих смартфона с 8/256GB оснащены процессором Helio G99 и графическим чипом Mali-G57, то есть соответствуют производительности более дорогого Redmi Note 13 5G.

Камера и экран лучше у Redmi Note 13, поэтому есть смысл взять телефон с лучшим дисплеем, поскольку преимущество его конкурентов в быстродействии не является критическим. Кроме того, Redmi лучше оптимизирован по сравнению с Tecno, поэтому в реальных условиях неизвестно, будет ли последний вообще иметь преимущество в играх.

Что может предложить Redmi Note 13 5G

Дизайн. С экстерьером у этого смартфона тоже все в порядке. Redmi Note 13 5G имеет приятно оформленный блок камер по сравнению с базовым Redmi Note 13. Также версия 5G несколько меньше (161 x 75 x 7,6 мм) и чуть полегче (175 г).

Интересная тенденция – старший смартфон чуть меньше и легче базового. Фото: Delo.ua.

Впечатления от телефона в черном цвете несколько портит простой пластик. Если младшей модели можно простить такой корпус, то за 11,5 тыс. грн хочется чего-нибудь более приятного на ощупь. Поэтому эти телефоны, скорее всего, будут носить в защитных чехлах, качество которых вполне приемлемо.

Экран. Все пять Redmi Note из новой линейки имеют дисплеи с одинаковыми характеристиками: 6.67" AMOLED с разрешением 2400x1080. Однако на каждом из телефонов он выглядит по своему за счет максимального уровня яркости, индивидуального для каждой модели.

Redmi Note 13 5G. Фото: Delo.ua.

У топового Redmi Note 13 Pro+ изображение выглядит более "глубоким" и ярким, чем у Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13. Это не означает, что у младших моделей плохие экраны. Напротив, они являются самым сильным местом линейки телефонов, в которой прослеживается четкая "субординация" – чем более дорогой телефон, тем приятнее на нем смотрится изображение. Хотя параметры дисплеев Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13 идентичны, визуально экран 5G смотрится несколько лучше.

Камера. Никакой разницы между качеством съемки двух телефонов установить не удалось, камеры полностью идентичны.

Автономность. Redmi Note 13 5G имеет аккумулятор на 5000 mAh, который заряжается от адаптера на 33 Вт. Для смартфона не была бы лишней более мощная зарядка на 67 Вт, но эта "плюшка", к сожалению, предлагается для двух более дорогих моделей линейки.

Комплектация. Аналогичная базовому Redmi Note 13, в коробке есть все необходимое – защитная пленка, зарядка на 33 Вт и защитный чехол.

Redmi Note 13 5G также поставляется готовым к работе. Фото: Delo.ua.

Что предлагают конкуренты? В сегменте телефонов за 10–12 тыс. грн конкуренция не на стороне Redmi Note 13 5G. У него есть очень сильный соперник POCO X5 Pro 5G за 12 тыс. грн с более производительным процессором Snapdragon 778G и видеочипом Adreno 642.

Другой серьезный соперник – Motorola G84 12/256 за 10 тыс. грн, который имеет аналогичную Redmi Note 13 5G производительность, но может предложить более качественный дисплей и принадлежность к "старым" проверенным брендам.

Итак, подведем итоги

Кого выбрать: Redmi Note 13 или Redmi Note 13 5G? Фото: Delo.ua.

В Xiaomi хорошо работает отдел маркетологов, точно позиционирующих каждый из телефонов линейки Redmi Note. Их характеристики и цена подобраны так, чтобы стимулировать покупателя покупать все более дорогие модели – Redmi Note 13 5G значительно "шустрее" Redmi Note 13, но стоит всего на 1,5 тыс. грн дороже. Казалось бы, надо брать его, но "всего" за 13 тыс. грн предлагают еще более интересный Redmi Note 13 Pro с зарядкой на 67 Вт и камерой на 200 МП . Список характеристик построен таким образом, что наиболее выгодным вообще является Redmi Note 13 Pro+ за 18 тыс. грн, но и стоит он почти вполовину дороже самого молодого смартфона в линейке.

Попробуем назвать преимущества и недостатки осмотренных телефонов. Они похожи у обоих телефонов:

"+" – современный и лаконичный дизайн;

– современный и лаконичный дизайн; "+" – оптический сканер отпечатков пальцев на экране;

– оптический сканер отпечатков пальцев на экране; "+" - камера 108+8+2 МП;

- камера 108+8+2 МП; "+" – хороший экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц и защитой глаз от вредного спектра света;

– хороший экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц и защитой глаз от вредного спектра света; "+" – качественный звук и стереодинамики;

– качественный звук и стереодинамики; "+" - надежный интерфейс Android 13, работающий без "крашей" анимации и вылетов программ;



- надежный интерфейс Android 13, работающий без "крашей" анимации и вылетов программ; "+" - отсутствие "китайщины" - телефоны полностью интернациональны, имеют отличную украинскую локализацию, в дальних углах меню нет иероглифов;

- отсутствие "китайщины" - телефоны полностью интернациональны, имеют отличную украинскую локализацию, в дальних углах меню нет иероглифов; "+" – хорошая совместимость с другими гаджетами и ПК;

– хорошая совместимость с другими гаджетами и ПК; "-" – бюджетные процессор и графический чип (для Redmi Note 13);

бюджетные процессор и графический чип (для Redmi Note 13); "-" - отсутствие поддержки 5G (в Redmi Note 13) и Wi-Fi 6;

- отсутствие поддержки 5G (в Redmi Note 13) и Wi-Fi 6; "-" – пластиковый корпус;



– пластиковый корпус; "-" – отсутствие оптической стабилизации камеры;

– отсутствие оптической стабилизации камеры; "-" – отсутствие поддержки HDR у дисплеев;

– отсутствие поддержки HDR у дисплеев; "-" - отсутствие полноценной защиты от пыли и влаги, имеющейся у старших телефонов.

Почему есть смысл приобрести Redmi Note 13 ? Самый дешевый телефон линейки за 10 тыс. грн имеет ряд преимуществ, доступных более дорогим моделям – сбалансированную операционную систему, хорошую камеру и приятный внешний вид. В настоящее время этот смартфон полностью отвечает задачам, которые ждут от устройства его класса.