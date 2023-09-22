Обзор смартфона Honor 90: перспективный "китаец" за свои деньги

Недавно стартовали глобальные продажи смартфона Honor 90. Это самая дорогая модель в линейке китайского производителя, претендующая на лидерство в сегменте стильных и мощных гаджетов на Android. Редакция Delo.ua "взяла погонять" этот телефон, чтобы оценить, сможет ли модель стать конкурентом другим китайским флагманам. Забегая вперед – да, на этом смартфоне можно комфортно играть в игры и делать качественные фото, хотя устройство имеет и свои недостатки.

1 сентября 2023 года в Украине стартовала официальная продажа смартфонов бренда Honor китайской компании Huawei, выпускающей под этим названием смартфоны, ноутбуки и мультимедийные аксессуары. Рыночная история компании в Украине достаточно сложна – бренд Honor в 2019 году подвергся санкциям США из-за подозрения в шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами КНР, и летом 2020 года покинул украинский рынок.

После отделения от материнской Huawei бренд Honor в 2021 году начал ввозить в страну ноутбуки, а осенью этого года официально приступил к продаже сразу пяти смартфонов: флагмана Honor 90 за 23 тыс. грн, "среднего класса" Honor Magic 5 за 13 тыс. грн, и "бюджетников" Honor X8a за 8 тыс. грн, Honor X7a за 7 тыс. грн и Honor X6a за 6 тыс. грн.

На ввозе новых гаджетов в Украину специализируется ритейлер электроники "Алло", который и предоставил редакции гаджет для тестирования.

Honor 90 представлен на украинском рынке в трех цветах - черном "глянце" Midnight Black, черном матовом Black и матовом зеленом Emerald Green.

Honor 90 выглядит дорого, особенно с включенным экраном

Яркий экран и плавная анимация являются неоспоримыми преимуществами Honor 90. Фото: Delo.ua

Просматривая рекламную кампанию устройства на официальном сайте Honor можно увидеть, что компания делает основную ставку на два параметра: качественный экран и мощную камеру . Действительно, Honor 90 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664х1200 пикселей (1,5K) и пиковой яркостью до 1600 болт (при нормальной для современных смартфонов 1000 нит) и частоте обновления дисплея 120.

Экран смартфона не большой и не маленький, телефон удобно лежит в руке. О принадлежности к классу выше среднего свидетельствует минимальное искажение изображения при взгляде сбоку – прочитать текст сообщения можно даже когда телефон лежит почти перпендикулярно к пользователю.

Производитель заявляет, что позаботился о зрении владельца - Honor 90 имеет рекордную частоту регулирования ШИМ в 3840 Гц, значительно большую по сравнению с типичной для "одноклассников" 2160 Гц. Поэтому изображение на экране гаджета не мерцает, тем самым не создавая дополнительной нагрузки на глаза пользователя. Кроме того, устройство оснащено фильтром от синего спектра излучения, защищающим от перенапряжения зрительный нерв человека.

Благодаря высокой яркости изображение на экране смартфона легко считывается даже в солнечную погоду, с информативностью дисплея нет никаких проблем. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, работающий вполне адекватно. В общем, к тачпаду нет никаких нареканий – все пользовательские движения интерпретируются правильно и без "лагов".

Honor 90 оснащен массивными фотокамерами – сразу видно, на какую аудиторию претендует этот гаджет. Фото: Delo.ua

Экстерьер и внешний вид смартфона оказался несколько футуристическим – над тонким (габариты – 162х7 4х 7,8 мм) и приятным на ощупь пластиком возвышаются два массивных блока фотокамер оригинального дизайна. Поэтому следует использовать полимерный защитный чехол (не входит в комплект устройства), иначе при ношении в кармане гаджет будет цепляться за одежду. С другой стороны, мощные камеры и хороший экран являются аргументами, которыми модель будет доказывать свое лидерство в классе.

Камера – главный козырь Honor 90

Гаджет имеет "на борту" 200-мегапиксельную камеру с электронной стабилизацией, широкоугольную камеру на 8 Мп с углом обзора 120 градусов, а также макрокамеру на 2 Мп с датчиком глубины. В экран встроена селфи-камера с разрешением 50 Мп и углом обзора в 100 градусов.

Фото на Honor 90. Фото: Delo.ua

Следует отметить, что камера на 200 Мп все еще является новинкой на украинском рынке – такие устройства выпускаются со второй половины 2022 года. На украинском рынке, кроме Honor 90, такой камерой оснащено не так много моделей – Xiaomi 12T Pro 8/256Gb за 28,3 тыс. грн, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256Gb за 15 тыс. грн, Realme 11 Pro 12/256Gb за 18 тыс. грн или Samsung Galaxy S23 12/256Gb за 47 тыс. грн. Однако количество мегапикселей не является ключевым фактором для создания качественных фото и видео, для их съемки необходима еще хорошая система стабилизации, надежный автофокус и качественная оптика.

При хорошем освещении основная камера делает детализированные снимки, которые не уступают другим китайским флагманам от компаний Xiaomi, Realme или OPPO. По собственному мнению корреспондента издания, сделанные на Honor 90 фотографии выглядят несколько "мультяшными", когда цвета передаются более яркими, чем были на момент съемки. Впрочем, детализация снимков у аппарата на высоте.

Смартфон поддерживает съемку видео в качестве 4K при 30 fps, можно записывать ролики одновременно на несколько камер – основную, широкоугольную и фронтальную.

Honor 90 делает достаточно качественные и подробные ночные фото. Фото: Delo.ua

Быстродействие оставляет позади более дорогие модели

В Honor 90 установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition с частотой ядра 2,5 ГГц, выполненный по 4-нанометровому технологическому процессу.

При визуальном тестировании смартфон отлично справляется с мобильными играми, навигацией по меню и в браузере . Благодаря высокой частоте обновления дисплея в 120 Гц пользоваться гаджетом приятно, он не "тормозит" и не "подвисает".

С Honor 90 можно играть в Mortal Combat, не опасаясь провалить комбинацию ударов из-за "лагов" железа. Фото: Delo.ua

Более подробно разобраться в производительности устройства для игр и графических задач можно с помощью приложения 3DMark. Он показывает следующие результаты замеров быстродействия – Honor 90 набирает 3025 условных балла при тесте в игровой оболочке Wild Life. Ниже представлены результаты других моделей смартфонов с сопоставимыми характеристиками:

Модель Количество баллов в 3DMark Разница по сравнению с Honor 90 Примерная цена, тыс. грн Honor 90 3025 100% 23 Xiaomi Mi 12T Pro 2785 91% 28,3 Realme 11 Pro 2747 90% 14 Apple IPhone 12 Pro Max 2318 70% 30 Samsung Galaxy S23 3672 118% 47

Таким образом, особенно драматичным выглядит почти 10%-ное преимущество в производительности Honor 90 против Xiaomi Mi 12T Pro, тогда как протестированный смартфон на четверть дешевле конкурента. И хотя гаджету от Honor дышит в спину более дешевый Realme 11 Pro, результаты бенчмарка нового Honor 90, вероятнее всего, позволят ему закрепиться в своем сегменте украинского рынка и продержаться там некоторое время.

Автономность отвечает стандартам

В Honor 90 используется кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5000 мАч, более компактный по сравнению с литий-ионными аналогами. В описании устройства указано, что он укомплектовывается адаптером мощностью 66 Вт, который позволяет за 15 минут зарядить батарею до 45% и еще за 40 минут до окончательных 100%. Изданию не удалось проверить возможность зарядки, поскольку в комплектацию не входит зарядный адаптер. На приобретение "родной" зарядки Huawei SuperCharge 66Вт нужно заложить в бюджет покупки дополнительно 650 грн и еще 250 грн за прозрачный защитный чехол из силикона.

За мощную "зарядку" к смартфону придется доплатить, хотя подойдет и обычная с разъемом USB Type C. Фото: Delo.ua

На своем сайте ритейлер уточняет, что гаджет поставляется в следующей комплектации:

Смартфон;

Кабель USB;

Инструмент для извлечения SIM-карты;

Руководство по эксплуатации;

Гарантийный талон.

Отсутствие в коробочке со смартфоном традиционной "зарядки" и наушников объясняется курсом на экологичность и уменьшение количества электронных отходов, к которому прибегают западные страны. К примеру, Еврокомиссия с 2021 года продвигает инициативы по стандартизации зарядных устройств для смартфонов под разъем USB Type и исключение их из обязательной комплектации. Поэтому продажи смартфонов без "зарядок" не являются новостью - это уже делали Apple, Samsung, Xiaomi и другие производители.

Заявленные производителем показатели автономности устройства с аккумулятором-"пятитысячником" не выходят за пределы класса – это 6-8 часов непрерывной игры или просмотра видео на экране с включенной высокой частотой обновления. В режиме обычного использования гаджет разряжается за полтора дня, что вполне приемлемо для экрана с высокой яркостью.

Так "подвинет" ли Honor 90 конкурентов на рынке?

Подводя итог, Honor 90 - довольно технологичный смартфон с большим запасом по мощности, что позволит пользователю в ближайший год-два не задумываться о системных требованиях к мобильным играм, а также снимать качественные фото и видео в любых ракурсах и условиях.

По всей видимости, планируя продажу своего флагмана, компания Honor понимала наполненность украинского рынка смартфонов другими китайскими производителями, в первую очередь Xiaomi, которые некоторое время называли "народными". Поэтому Honor должен был предложить широкий набор функций за умеренную цену, которые позволяли бы конкурировать с другими "китайцами" в сегменте среднего и выше среднего.

Среди неоспоримых преимуществ устройства можно отметить :

Блок камер, производительность, хороший экран , о которых уже было сказано выше;

, о которых уже было сказано выше; Изображение на экране не мерцает и не перегружает зрение;



Качественный материал корпуса , на котором не видны отпечатки пальцев, телефон легкий и не скользит в руках, его удобно держать мужчинам, женщинам или подросткам;

, на котором не видны отпечатки пальцев, телефон легкий и не скользит в руках, его удобно держать мужчинам, женщинам или подросткам; Китайские смартфоны часто имеют плохо локализованную, откровенно "глючную" или непонятно настроенную операционную систему для пользователя-европейца. Honor 90 никак не выдает свое китайское происхождение ;

; Устройство новое и дольше будет получать поддержку и обновление от производителя. Смартфон Honor 90 поставляется с оболочкой MagicOS 7.1 на базе Android 13. Компания намерена выпустить два больших обновления Android и предоставлять обновления безопасности в течение 3 лет, тогда как большинство конкурентов уже полгода-год присутствует на рынке и предлагают меньший срок обновлений;

от производителя. Смартфон Honor 90 поставляется с оболочкой MagicOS 7.1 на базе Android 13. Компания намерена выпустить два больших обновления Android и предоставлять обновления безопасности в течение 3 лет, тогда как большинство конкурентов уже полгода-год присутствует на рынке и предлагают меньший срок обновлений; Платы телефона хорошо охлаждаются , что увеличивает срок работы устройства и не "жжет" пальцы во время игр.

Не обошлось и без существенных недостатков:

"Европейская" комплектация гаджета в Украине – без "зарядки" и защитного чехла;

Телефон не поддерживает SD-карты , то есть информацию из него невозможно быстро "перекинуть" на другое устройство. Многие пользователи привыкли расширять память дополнительной картой SD ( 600-1000 грн за 256-512 Гб ), но здесь подобный маневр невозможен. Чтобы получить больше памяти, пользователю придется пользоваться облачными сервисами;

, то есть информацию из него невозможно быстро "перекинуть" на другое устройство. Многие пользователи привыкли расширять память дополнительной картой SD ( за ), но здесь подобный маневр невозможен. Чтобы получить больше памяти, пользователю придется пользоваться облачными сервисами; Honor 90 имеет только один динамик . Понятно, что для качественного воспроизведения звука на смартфоне нужно подключать по bluetooth наушники или колонку, но отсутствие стереофонии на устройстве с сильной мультимедиа-компонентой выглядит не до конца понятным;

. Понятно, что для качественного воспроизведения звука на смартфоне нужно подключать по bluetooth наушники или колонку, но отсутствие стереофонии на устройстве с сильной мультимедиа-компонентой выглядит не до конца понятным; Отсутствие разъема jack 3,5мм не дает подключить проводные наушники или подключиться к пожилой стереосистеме

Технические характеристики Honor 90: