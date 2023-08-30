Фото смартфона Pixel 8 Pro появилось в сети: Google "слила" его сама

Компания Google ненадолго опубликовала изображение пока что неанонсированного смартфона Pixel 8 Pro. Об этом пишет 9to5Google.

Отмечается, что фото гаджета на странице Google Store, которое затем было удалено, заметил один из пользователей X (в прошлом – Twitter).

Название смартфона подтвердил альтернативный текст снимка (используется для SEO-продвижения). В нем было указано, что изображение показывает "человека, [принимающего] звонок на телефоне Pixel 8 Pro фарфорового цвета".

Также есть вероятность, что на изображении продемонстрированы часы Pixel Watch 2, о чем свидетельствуют визуальные особенности, однако возможно, что те связаны с углом съемки.

Так выглядит изображение, появившееся в Google Store. Фото: Google

Google Pixel 8 Pro: характеристики

Как сообщал инсайдер Йогеш Брар, Pixel 8 Pro получит 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления в 120 Гц.

Ожидается, что смартфон оснастят процессором Google Tensor G3 и специальным чипом безопасности Titan. Аппарат будет иметь 12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ основной памяти, а также аккумулятор на 4950 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 27 Вт.

Тыловая камера состоит из трех датчиков: основного на 50 МП, ультраширокого на 64 МП и телеобъектива на 48 МП. Для селфи предусмотрена 11-мегапиксельная камера.

По словам инсайдера, гаджет будет работать под управлением Android 14. Кроме того, смартфон получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, а также инфракрасный датчик температуры.

Презентация Pixel 8 и Pixel 8 Pro ожидается в октябре.