Фото смартфона Pixel 8 Pro зʼявилося в мережі: Google сама його "злила"

Компанія Google ненадовго опублікувала зображення поки що неанонсованого смартфона Pixel 8 Pro. Про це пише 9to5Google.

Зазначається, що фото ґаджета на сторінці Google Store, яке потім було видалено, помітив один із користувачів X (у минулому – Twitter).

Назву смартфона підтвердив альтернативний текст на знімку (використовується для SEO-просування). В ньому було вказано, що зображення показує "людину, яка [приймає] дзвінок на телефоні Pixel 8 Pro порцелянового кольору".

Також є ймовірність, що на зображенні продемонстровано годинник Pixel Watch 2, про що свідчать візуальні особливості, однак можливо, що вони повʼязані з кутом зйомки.

Так виглядає зображення, яке зʼявилося в Google Store. Фото: Google

Google Pixel 8 Pro: характеристики

Як повідомляв інсайдер Йоґеш Брар, Pixel 8 Pro отримає 6,7-дюймовий LTPO OLED-дисплей із роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення в 120 Гц.

Очікується, що смартфон оснастять процесором Google Tensor G3 і спеціальним чіпом безпеки Titan. Апарат матиме 12 ГБ оперативної й 128/256 ГБ основної пам’яті, а також акумулятор на 4950 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 27 Вт.

Тилова камера складатиметься з трьох датчиків: основного на 50 МП, ультраширокого на 64 МП і телеобʼєктива на 48 МП. Для селфі передбачена 11-мегапіксельна камера.

За словами інсайдера, ґаджет працюватиме під управлінням Android 14. Крім того, смартфон отримає ультразвуковий сканер відбитків пальців на дисплеї, а також інфрачервоний датчик температури.

Презентація Pixel 8 і Pixel 8 Pro очікується у жовтні.