Нова розробка від Google: Android-пристрої зможуть зчитувати QR-коди з іншого кінця кімнати

Компанія Google працює над сканером QR-кодів, який автоматично розпізнає їх у кадрі камери, збільшує масштаб і зчитує. Таким чином, пристрої зможуть розуміти коди з іншого кінця кімнати. Про це пише The Verge.

Функція ще не з’явилася на пристроях, але вона є в останніх API, які Google робить доступними для розробників.

Нова можливість працює в системному інструменті Google QR Code Scanner, але також може бути реалізована в інших програмах.

За словами експерта з Android Мішаала Рахмана, функція легкого сканування QR-коду може зʼявитися в пристроях із операційною системою Android 13 або новіше.

Як зауважує The Verge, наразі незрозуміло, наскільки ефективним буде таке сканування на ґаджетах із камерами нижчої якості, чи пошириться функція на інші пристрої, крім Google Pixel, і чи взагалі вона буде доступна. Однак видання сподівається, що незабаром ця можливість з’явиться в додатках для розробників і на широко розповсюджених пристроях.

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023 Так виглядає автоматичне масштабування QR-коду

Джерело фото: ua.depositphotos.com