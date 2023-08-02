Має кнопки, але працює на Android: випущено новий смартфон для незрячих людей (ФОТО)

Американська компанія Raz Mobility випустила смартфон SmartVision 3 – він розроблений для незрячих і слабозорих людей. Про це пише Android Authority.

Ґаджет отримав фізичну клавіатуру, але він працює на операційній системі Android. Крім звичайних кнопок із цифрами й літерами, є кнопки для керування інтерфейсом без допомоги сенсорного дисплея. Також розробники зробили апаратну клавішу для виклику голосового помічника Google Assistant, функцію тактильного відгуку сенсорного екрана й низку інструментів, такі як розпізнавач банкнот, детектор освітленості, детектор кольору та екранна лупа.

Цікаво, що кнопковий смартфон має бездротову зарядку. Її потужність становить лише 5 Вт, але завдяки ній власникам SmartVision 3 не треба шукати кабель та розетку.

SmartVision 3. Фото: Raz Mobility

SmartVision 3 оснащено бюджетним процесором Helio P70 2019 року (без підтримки 5G), 4 гігабайтами оперативної та 64 гігабайтами основної пам’яті. Розмір сенсорного екрана становить 3,5 дюйми, роздільна здатність – 640x960 пікселів. Смартфон має акумулятор ємністю 3500 мА·год, що має забезпечити значну витривалість, враховуючи невеликий екран.

Крім того, SmartVision 3 пропонує розширення памʼяті за допомогою microSD (до 128 ГБ) і 3,5-міліметровий порт для навушників.

Апарат підтримує дві SIM-карти, має Google Play Store, 16-мегапіксельну і 2-мегапіксельну тилові камери, 5-мегапіксельну камеру для селфі, а також сканер відбитків пальців на задній панелі.

У США SmartVision 3 продають за 539 доларів. Є варіант і за 599 доларів – він постачається з панеллю для бездротової зарядки, чохлом для смартфона, захистом екрана, шнурком, додатком GPS для пішоходів і пристроєм для читання книг/документів.