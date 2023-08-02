Имеет кнопки, но работает на Android: выпущен новый смартфон для незрячих людей (ФОТО)

Американская компания Raz Mobility выпустила смартфон SmartVision 3 – он разработан для незрячих и слабовидящих людей. Об этом пишет Android Authority.

Гаджет получил физическую клавиатуру, но работает на операционной системе Android. Помимо обычных кнопок с цифрами и буквами, есть кнопки для управления интерфейсом без сенсорного дисплея. Также разработчики сделали аппаратную клавишу для вызова голосового помощника Google Assistant, функцию тактильного отклика сенсорного экрана и ряд инструментов, таких как опознаватель банкнот, детектор освещенности, детектор цвета и экранная лупа.

Интересно, что кнопочный смартфон имеет беспроводную зарядку. Ее мощность составляет всего 5 Вт, но благодаря ей владельцам SmartVision 3 не нужно искать кабель и розетку.

SmartVision 3. Фото: Raz Mobility

SmartVision 3 оснащен бюджетным процессором Helio P70 2019 года (без поддержки 5G), 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами основной памяти. Размер сенсорного экрана составляет 3,5 дюйма, разрешение – 640x960 пикселей. Смартфон обладает аккумулятором емкостью 3500 мА·ч, что должно обеспечить значительную выносливость, учитывая небольшой экран.

Кроме того, SmartVision 3 предлагает расширение памяти с помощью microSD (до 128 ГБ) и 3,5-миллиметровый порт для наушников.

Аппарат поддерживает две SIM-карты, имеет Google Play Store, 16-мегапиксельную и 2-мегапиксельную тыловые камеры, 5-мегапиксельную камеру для селфи, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели.

В США SmartVision 3 продают за 539 долларов. Есть вариант и за 599 долларов – поставляется с панелью для беспроводной зарядки, чехлом для смартфона, защитой экрана, шнурком, приложением GPS для пешеходов и устройством для чтения книг/документов.