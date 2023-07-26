Samsung представила новые складные смартфоны, а также планшеты и смарт-часы (ФОТО)

Компания Samsung 26 июля представила складные смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Fold 5, планшеты Tab S9 и часы Watch 6. Об этом пишет The Verge.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Среди особенностей Flip 5 – 3,4-дюймовый внешний дисплей, что значительно больше 1,9-дюймового экрана у его предшественника. Он тянется от петли смартфона к двойной камере и способен запускать Android-приложения.

Аппарат поставляется с обновленным чипом Snapdragon 8 Gen 2. Внутренний экран остался неизменным и имеет 6,7-дюймовую OLED-панель. Даже с большим внешним экраном устройство будут продавать по той же цене, что и Flip 4 – от 999 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 5

Другой представленный смартфон – Fold 5 – стал тоньше (13,4 вместо 14,2 мм) и легче (253 вместо 263 г) своего предшественника.

Гаджет оснастили обновленным шарниром и процессором Snapdragon 8 Gen 2. Также была повышена яркость 7,6-дюймового внутреннего экрана – теперь она составляет 1750 нит.

Цена на устройство стартует от 1799 долларов.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung

Тройка планшетов Galaxy Tab S9

Помимо смартфонов, Samsung представила планшеты Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus и Tab S9 Ultra. Впервые все три аппарата из серии получат OLED-экраны, а также рейтинг защиты от пыли и воды IP68.

За исключением этих обновлений и нового чипа Snapdragon 8 Gen 2, с точки зрения ключевых функций мало что изменится.

Размеры аппаратов остаются неизменными: S9 имеет 11-дюймовый дисплей, S9 Plus – 12,4-дюймовый, а Tab S9 Ultra – 14,6-дюймовый.

Что касается цены, то S9 стартует от 799,99 долларов, в то время как Tab S9 Plus стоит 999,99 долларов, а Ultra – 1199,99 долларов.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9. Фото: Samsung Сравнение планшетов Tab S9. Фото: скриншот / Samsung

Galaxy Watch 6: новые часы Samsung

Ценителей часов компания порадовала двумя устройствами: Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic.

В Classic-версию Samsung вернула физический поворотный безель. Часы поставляются в тех же размерах (43 и 47 мм), что и предыдущее поколение (Watch 4 Classic), и имеют корпус из нержавеющей стали.

Обычный Watch 6 предлагают в размерах 40 и 44 мм с алюминиевым корпусом. И те, и другие часы оснащены дисплеями с сапфировым стеклом и имеют немного большие экраны. Аппараты будут поставляться с новейшей версией Wear OS 4 и One UI 5, которые предлагают обновления для отслеживания сна, персонализированные зоны пульса, экстренные вызовы и т.д.

Watch 6 обойдется в 299,99 долларов, а Watch 6 Classic – в 399,99 долларов.