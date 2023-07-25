Oppo представила бюджетный смартфон K11: обещает полную зарядку за 26 минут (ФОТО)

Китайская компания Oppo представила смартфон K11 5G, который получил сенсор от Sony и будет стоить от 265 долларов. Об этом пишет Gadgets360.

Устройство работает на базе Android 13 ColorOS 13.1 и имеет 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ (1080×2412 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 782G. Оперативная память составляет от 8 до 12 ГБ, основная – от 256 до 512 ГБ.

Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo

Oppo K11 получил тройную основную камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика Sony IMX890, 8-мегапиксельного ультраширокого и 2-мегапиксельного макросенсора. Фронтальная камера имеет 16 мегапикселей.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч, смартфон поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Oppo утверждает, что технология умной зарядки заполняет батарею с 0 до 50% всего за 10 минут и до 100% – за 26 минут.

Размерами гаджета указано 75,5x162,7x8,23 мм, весит он 184 грамма.

Цена на Oppo K11 стартует от 1899 юаней (около 265 долларов) за базовую модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ основной. Аппарат уже доступен для предварительного бронирования в Китае, однако подробности касательно доступности и цены на глобальном рынке пока не разглашаются.