Дизайн Sony Xperia 5 V продемонстрировали на видео: в сеть "слили" проморолик

Компания Sony планирует выпустить смартфон Xperia 5 V и теперь его можно увидеть на видео. Официальный проморолик гаджета выложил один из пользователей Reddit, пишет GSMArena.

На видео показан обновленный дизайн аппарата с двойной камерой на задней панели. Вероятно, Xperia 5 V будет иметь широкоугольную и сверхширокоугольную камеры, а телеобъектив, который был у всех четырех его предшественников, смартфон не получит.

Передняя часть устройства выглядит почти так же, как у Xperia 1 IV. Также ясно, что будущий смартфон сохранит 3,5-мм разъем для наушников.

Xperia 5 V будет доступен по меньшей мере в трех цветах: черном, белом и синем.

Единственными известными характеристиками смартфона является то, что он получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и до 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт.