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Xiaomi готовится выпустить 5G-версию Redmi 12: появились ключевые характеристики
Суббренд компании Xiaomi, Redmi, в скором времени планирует выпустить 5G-версию бюджетного смартфона Redmi 12. В отличие от варианта с поддержкой 4G, новый аппарат может получить процессор от Qualcomm, а не от MediaTek. Об этом пишет GSMArena.
Redmi 12 4G был выпущен в июне. Гаджет имеет 6,79-дюймовый экран с разрешением 1080x2460 пикселей, восьмиядерный чип Mediatek Helio G88 и батарею на 5000 мА·ч. Что касается встроенной и оперативной памяти, то есть три варианта: 128/4 ГБ, 128/8 ГБ, 256/8 ГБ.
Аппарат оснащен широкоугольной камерой на 50 МП, сверхширокоугольной на 8 МП и макродатчиком на 2 МП. Селфи-камера имеет 8 МП.
Xiaomi пока ничего не разглашает о 5G-версии смартфона, тогда как в базе Geekbench появилось устройство с кодом модели 23076RN4BI – считается, что это Redmi 12 5G.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как и Redmi 12 4G, эта модель работает под управлением Android 13. Однако аппарат, вероятно, получил процессор Snapdragon 4 Gen 2 от Qualcomm. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти, но может быть больше вариантов.
Также существует возможность, что Redmi 12 5G является версией Redmi Note 12R. Последняя модель имеет такие же характеристики, как Redmi 12 4G, но работает на чипе Snapdragon 4 Gen 2. Кроме того, Redmi Note 12R оборудован 5-мегапиксельной камерой для селфи, а сверхширокоугольный датчик отсутствует.