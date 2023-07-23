Xiaomi готовится выпустить 5G-версию Redmi 12: появились ключевые характеристики

Суббренд компании Xiaomi, Redmi, в скором времени планирует выпустить 5G-версию бюджетного смартфона Redmi 12. В отличие от варианта с поддержкой 4G, новый аппарат может получить процессор от Qualcomm, а не от MediaTek. Об этом пишет GSMArena.

Redmi 12 4G был выпущен в июне. Гаджет имеет 6,79-дюймовый экран с разрешением 1080x2460 пикселей, восьмиядерный чип Mediatek Helio G88 и батарею на 5000 мА·ч. Что касается встроенной и оперативной памяти, то есть три варианта: 128/4 ГБ, 128/8 ГБ, 256/8 ГБ.

Аппарат оснащен широкоугольной камерой на 50 МП, сверхширокоугольной на 8 МП и макродатчиком на 2 МП. Селфи-камера имеет 8 МП.

Xiaomi пока ничего не разглашает о 5G-версии смартфона, тогда как в базе Geekbench появилось устройство с кодом модели 23076RN4BI – считается, что это Redmi 12 5G.

Как и Redmi 12 4G, эта модель работает под управлением Android 13. Однако аппарат, вероятно, получил процессор Snapdragon 4 Gen 2 от Qualcomm. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти, но может быть больше вариантов.

Характеристики Xiaomi 23076RN4BI. Фото: GSMArena

Также существует возможность, что Redmi 12 5G является версией Redmi Note 12R. Последняя модель имеет такие же характеристики, как Redmi 12 4G, но работает на чипе Snapdragon 4 Gen 2. Кроме того, Redmi Note 12R оборудован 5-мегапиксельной камерой для селфи, а сверхширокоугольный датчик отсутствует.