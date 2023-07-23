Xiaomi готується випустити 5G-версію Redmi 12: зʼявилися ключові характеристики

Суббренд компанії Xiaomi, Redmi, незабаром планує випустити 5G-версію бюджетного смартфона Redmi 12. На відміну від варіанта із підтримкою 4G, новий апарат може отримати процесор від Qualcomm, а не від MediaTek. Про це пише GSMArena.

Redmi 12 4G було випущено в червні. Ґаджет має 6,79-дюймовий екран із роздільною здатністю 1080x2460 пікселів, восьмиядерний чіп Mediatek Helio G88 й батарею на 5000 мА·год. Що стосується вбудованої й оперативної памʼяті, то є три варіанти: 128/4 ГБ, 128/8 ГБ, 256/8 ГБ.

Апарат оснащено ширококутною камерю на 50 МП, надширококутною на 8 МП, й макродатчиком на 2 МП. Селфі-камера має 8 МП.

Xiaomi поки нічого не розголошує про 5G-версію смартфона, тоді як у базі Geekbench зʼявився пристрій із кодом моделі 23076RN4BI – вважається, що це Redmi 12 5G.

Як і Redmi 12 4G, ця модель працює під управлінням Android 13. Однак апарат, імовірно, отримав процесор Snapdragon 4 Gen 2 від Qualcomm. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам’яті, але може бути більше варіантів.

Характеристики Xiaomi 23076RN4BI. Фото: GSMArena

Також існує ймовірність, що Redmi 12 5G є версією Redmi Note 12R. Остання модель має такі ж характеристики, як і Redmi 12 4G, але вона працює на чіпі Snapdragon 4 Gen 2. Крім того, Redmi Note 12R обладнаний 5-мегапіксельною камерою для селфі, а надширококутний датчик відсутній.