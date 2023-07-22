"Динамічний острів" як в iPhone. У мережі показали, як може виглядати майбутній Realme C51 (ФОТО)

Компанія Realme готується випустити новий смартфон C51 – на його фронтальній стороні буде елемент Mini Capsule, який імітуватиме Dynamic Island від Apple. Про це пише Gadgets360.

Рендери майбутнього смартфона показав інформатор Парас Гуглані. Згідно з ними, ґаджет матиме чорний і м’ятно-зелений відтінки.

Очікується, що Realme C51 отримає 6,7-дюймовий дисплей із частотою оновлення в 90 Гц. Екран матиме краплевидний виріз для селфі-камери.

Смартфон працюватиме на базі процесора Unisoc T612 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Доступну оперативну пам’ять можна буде розширити до 8 ГБ за допомогою функції Extended RAM, а внутрішню пам’ять – до 2 ТБ за допомогою microSD-карти.

Ґаджет отримає 50-мегапіксельний основну камеру й 8-мегапіксельну додаткову. Фронтальна камера матиме 5 мегапікселів. Що стосується батареї, то її ємність у Realme C51 становитиме 5000 мА·год. Апарат підтримуватиме швидку зарядку на 33 Вт. У смартфоні буде датчик відбитків пальців і 3,5-мм роз’єм для навушників.

Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter

Операційною системою майбутньої новинки вказують Android 13 Realme UI T-edition.

Realme ще не підтвердила випуск C51. Однак модель уже з’явилася на сайтах організацій, які займаються сертифікацією ґаджетів у різних країнах.