Великий акумулятор і новий чіп. Названо детальні характеристики смартфона OnePlus 12 (ФОТО)

Китайська компанія OnePlus готується презентувати свій новий смартфон – OnePlus 12. Він може отримати ще не представлений процесор від Qualcomm та акумулятор на 5400 мА·год. Про це пише SmartPrix спільно з інсайдером OnLeaks.

Дебют смартфона заплановано на кінець 2023 року. Очікується, що OnePlus 12 матиме 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю у 2K і плавною частотою оновлення у 120 Гц. При цьому технологія LTPO інтелектуально регулюватиме частоту оновлення для оптимізації продуктивності батареї.

OnePlus 12. OnLeaks x Smartprix

За даними ЗМІ, в смартфоні буде процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, презентація якого очікується восени.

На додаток до високої продуктивності пристрій отримає 16 ГБ оперативної і 256 ГБ основної пам’яті.

Крім того, ґаджет буде оснащено акумулятором на 5400 мА·год. Це доволі велика ємність для смартфонів компанії, адже, наприклад, OnePlus 11 має батарею на 5000 мА·год. Новий смартфон підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт й бездротову зарядку на 50 Вт.

OnePlus 12. OnLeaks x Smartprix

Що стосується камер, то на тиловій стороні їх три: основний і ультраширокий датчики на 50 МП кожен, а також телеобʼєктив на 64 МП. Відомо, що в OnePlus 12 буде трикратний оптичний зум. Для селфі смартфон оснащений фронтальною камерою на 32 МП.

OnePlus 12 працюватиме під управлінням Oxygen OS 14 на базі Android 14. Смартфон отримає Alert Slider (повзунок, який вмикає і вимикає вібро- чи беззвучний режим) та сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей.