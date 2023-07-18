Большой аккумулятор и новый чип. Названы подробные характеристики смартфона OnePlus 12 (ФОТО)

Китайская компания OnePlus готовится презентовать свой новый смартфон – OnePlus 12. Он может получить еще не представленный процессор от Qualcomm и аккумулятор на 5400 мА·ч. Об этом пишет SmartPrix совместно с инсайдером OnLeaks.

Дебют смартфона намечен на конец 2023 года. Ожидается, что OnePlus 12 будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением в 2K и плавной частотой обновления в 120 Гц. При этом технология LTPO будет интеллектуально регулировать частоту обновления для оптимизации производительности батареи.

OnePlus 12. OnLeaks x Smartprix

По данным СМИ, в смартфоне будет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, презентация которого ожидается осенью.

В дополнение к высокой производительности, устройство получит 16 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти.

Кроме того, гаджет будет оснащен аккумулятором на 5400 мА·ч. Это достаточно большая емкость для смартфонов компании, ведь, например, OnePlus 11 имеет батарею на 5000 мАч. Новый смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

OnePlus 12. OnLeaks x Smartprix

Что касается камер, то на тыловой стороне их три: основной и ультраширокий датчики на 50 МП каждый, а также телеобъектив на 64 МП. Известно, что в OnePlus 12 будет трехкратный оптический зум. Для селфи смартфон оснащен фронтальной камерой на 32 МП.

OnePlus 12 будет работать под управлением Oxygen OS 14 на базе Android 14. Смартфон получит Alert Slider (ползунок, включающий и выключающий вибро- или беззвучный режим) и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.