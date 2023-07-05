OnePlus представила смартфон Nord 3: обещает быструю зарядку и длительную поддержку (ФОТО)

Компания OnePlus анонсировала смартфон Nord 3 – новую модель в линейке Nord среднего класса и преемника прошлогоднего OnePlus Nord 2T. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что заметным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью станет продолжительность поддержки, которую обещает OnePlus: речь идет о трех основных обновлениях Android и четырех годах обновлений безопасности. Это на год больше, чем для Nord 2T, хотя и не дотягивает до пяти лет поддержки, которые компания планирует обеспечить своему топовому OnePlus 11.

Nord 3 будет иметь процессор MediaTek Dimensity 9000, до 16 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной памяти. Частота обновления экрана будет на уровне 120 Гц, а 6,74-дюймовый дисплей получит разрешение 2772×1240 пикселей.

Так будет выглядеть OnePlus Nord 3. Фото: OnePlus

Как и для Nord 2T, максимальная скорость быстрой зарядки Nord 3 будет составлять 80 Вт: предполагается, что батарея емкостью 5000 mAh зарядится с 1% до 60% за 15 минут.

Nord 3 оснастили 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, а также дополнительными 8-мегапиксельным ультрашироким датчиклм, 2-мегапиксельным сенсором для макросъемки и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Смартфон будет доступен в зеленом или сером цвете и будет работать под управлением OxygenOS 13.1 на базе Android 13.

OnePlus Nord 3. Фото: OnePlus

Предварительные заказы на OnePlus Nord 3 уже стартуют, а в открытую продажу гаджет поступит с 12 июля. Смартфон будет продаваться за 449 евро за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти, а также за 549 ​​евро за модель 16+256 ГБ.