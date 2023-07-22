"Динамический остров" как в iPhone. В сети показали, как может выглядеть будущий Realme C51 (ФОТО)

Компания Realme готовится выпустить новый смартфон C51 – на его фронтальной стороне разместят элемент Mini Capsule, который будет имитировать Dynamic Island от Apple. Об этом пишет Gadgets360.

Рендеры будущего смартфона показал информатор Парас Гуглани. Согласно им, гаджет будет иметь черный и мятно-зеленый оттенки.

Realme C51 получит 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления в 90 Гц. Экран будет иметь каплевидный вырез для селфи-камеры.

Смартфон будет работать на базе процессора Unisoc T612 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Доступную оперативную память можно будет расширить до 8 ГБ с помощью функции Extended RAM, а внутреннюю память – до 2 ТБ с помощью microSD-карты.

Гаджет получит 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную. Фронтальная камера будет иметь 5 мегапикселей. Что касается батареи, то ее емкость в Realme C51 составит 5000 мА·ч. Аппарат будет поддерживать быструю зарядку на 33 Вт. В смартфоне будет датчик отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников.

Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter Realme C51. Фото: Paras Guglani / Twitter

Операционной системой будущей новинки указывают Android 13 Realme UI T-edition.

Realme еще не подтвердила выпуск C51. Однако модель уже появилась на сайтах организаций, занимающихся сертификацией гаджетов в разных странах.