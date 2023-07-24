ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Гаджети
Дата публікації

Дизайн Sony Xperia 5 V продемонстрували на відео: в мережу "злили" проморолик

Sony Xperia 5 V, смартфон
Sony Xperia 5 V. Фото: скриншот / JB2unique / Reddit

Компанія Sony планує випустити смартфон Xperia 5 V й тепер його можна побачити на відео. Офіційний проморолик ґаджета виклав один із користувачів Reddit, пише GSMArena.

На відео показано оновлений дизайн апарата з подвійною камерою на задній панелі. Ймовірно, Xperia 5 V матиме ширококутну й надширококутну камери, а телеобʼєктив, який був у всіх чотирьох його попередників, смартфон не отримає.

Фронтальна частина пристрою виглядає майже так само, як і в Xperia 1 IV. Також зрозуміло, що майбутній смартфон збереже 3,5-мм роз’єм для навушників. 

Xperia 5 V буде доступний щонайменше в трьох кольорах: чорному, білому та синьому.

Єдиними відомими характеристиками смартфона наразі є те, що він отримає процесор Snapdragon 8 Gen 2 і до 16 ГБ оперативної пам’яті. Очікується, що пристрій підтримуватиме швидку зарядку потужністю 33 Вт.

Автор:
Артем Ющенко