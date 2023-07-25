Oppo представила бюджетний смартфон K11: обіцяє повну зарядку за 26 хвилин (ФОТО)

Китайська компанія Oppo презентувала смартфон K11 5G, який отримав сенсор від Sony й коштуватиме від 265 доларів. Про це пише Gadgets360.

Пристрій працює на базі Android 13 ColorOS 13.1 і має 6,7-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю Full HD+ (1080x2412 пікселів) та частотою оновлення до 120 Гц.

Смартфон оснащений восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 782G. Оперативна пам’ять становить від 8 до 12 ГБ, основна – від 256 до 512 ГБ.

Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo Oppo K11. Фото: Oppo

Oppo K11 отримав потрійну основну камеру, яка складається з 50-мегапіксельного основного датчика Sony IMX890, 8-мегапіксельного ультраширокого та 2-мегапіксельного макросенсора. Фронтальна камера має 16 мегапікселів.

Ємність акумулятора – 5000 мА·год, смартфон підтримує зарядку потужністю 100 Вт. Oppo стверджує, що технологія розумної зарядки заповнює батарею з 0 до 50% всього за 10 хвилин і до 100% – за 26 хвилин.

Розмірами ґаджета вказано 75,5x162,7x8,23 мм, важить він 184 грами.

Ціна на Oppo K11 стартує від 1899 юанів (близько 265 доларів) за базову модель з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ основної. Апарат уже доступний для попереднього бронювання в Китаї, однак подробиці щодо доступності та ціни на глобальному ринку поки не розголошуються.