Инсайдер показал, как будет выглядеть планшет Galaxy Tab S9 FE от Samsung (ФОТО)

Компания Samsung, готовящаяся к представлению планшетов Galaxy Tab S9, похоже, работает над более доступными вариантами гаджетов – FE и FE Plus. Об этом пишет 9to5Google.

Инсайдер Стив Геммерстоффер (OnLeaks) через издания MediaPeanut и WolfOfTablet поделился рендерами гаджетов.

Ожидается, что Samsung Galaxy Tab S9 FE будет иметь 10,9-дюймовый дисплей, одну заднюю камеру, а размер планшета составит 254,3 x 165,8 x 6,7 мм.

Гаджет будет работать на чипе Exynos 1380, что обещает эффективную работу.

Представление планшета может состояться на событии Samsung Unpacked позже в этом году.

Samsung Galaxy Tab S9 FE. Фото: OnLeaks x MediaPeanut Samsung Galaxy Tab S9 FE. Фото: OnLeaks x MediaPeanut Samsung Galaxy Tab S9 FE. Фото: OnLeaks x MediaPeanut

Что касается Galaxy Tab S9 FE Plus, то он может получить 12,4-дюймовый дисплей, две тыловые камеры, 8 ГБ оперативной памяти и также процессор Exynos 1380. Размером этого планшета указывают 285,4 x 185,4 x 6,54 мм.

WolfOfTablet пишет, что FE Plus будет конкурировать и, вероятно, займет долю рынка iPad.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet

Следующая презентация Samsung: что покажут 26 июля

Samsung недавно объявила, что представит свои новые гаджеты 26 июля. Вероятно, на этой презентации покажут новые складные смартфоны Z Fold 5 и Z Flip 4, а также планшеты Tab S9, S9 Plus и S9 Ultra.

Портал WinFuture указывал, что Z Fold 5 может стать новым складным флагманом Samsung. Особенностью называли то, что между двумя половинками аппарата в сложенном состоянии не будет зазора.

В свою очередь Z Flip 5 должен получить больший внешний дисплей по сравнению с его предшественником Z Flip 4.

Планшеты Tab S9 внешне не будут иметь каких-либо новых значительных особенностей. Однако, вероятно, Samsung обновила внутреннюю работу аппаратов.

Delo.ua уже публиковало много изображений этих будущих гаджетов Samsung. Смотрите фото здесь.