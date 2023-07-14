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Инсайдер показал, как будет выглядеть планшет Galaxy Tab S9 FE от Samsung (ФОТО)
Компания Samsung, готовящаяся к представлению планшетов Galaxy Tab S9, похоже, работает над более доступными вариантами гаджетов – FE и FE Plus. Об этом пишет 9to5Google.
Инсайдер Стив Геммерстоффер (OnLeaks) через издания MediaPeanut и WolfOfTablet поделился рендерами гаджетов.
Ожидается, что Samsung Galaxy Tab S9 FE будет иметь 10,9-дюймовый дисплей, одну заднюю камеру, а размер планшета составит 254,3 x 165,8 x 6,7 мм.
Гаджет будет работать на чипе Exynos 1380, что обещает эффективную работу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Представление планшета может состояться на событии Samsung Unpacked позже в этом году.
Что касается Galaxy Tab S9 FE Plus, то он может получить 12,4-дюймовый дисплей, две тыловые камеры, 8 ГБ оперативной памяти и также процессор Exynos 1380. Размером этого планшета указывают 285,4 x 185,4 x 6,54 мм.
WolfOfTablet пишет, что FE Plus будет конкурировать и, вероятно, займет долю рынка iPad.
Следующая презентация Samsung: что покажут 26 июля
Samsung недавно объявила, что представит свои новые гаджеты 26 июля. Вероятно, на этой презентации покажут новые складные смартфоны Z Fold 5 и Z Flip 4, а также планшеты Tab S9, S9 Plus и S9 Ultra.
Портал WinFuture указывал, что Z Fold 5 может стать новым складным флагманом Samsung. Особенностью называли то, что между двумя половинками аппарата в сложенном состоянии не будет зазора.
В свою очередь Z Flip 5 должен получить больший внешний дисплей по сравнению с его предшественником Z Flip 4.
Планшеты Tab S9 внешне не будут иметь каких-либо новых значительных особенностей. Однако, вероятно, Samsung обновила внутреннюю работу аппаратов.
Delo.ua уже публиковало много изображений этих будущих гаджетов Samsung. Смотрите фото здесь.