Новая разработка от Google: Android-устройства смогут считывать QR-коды с другого конца комнаты

Компания Google работает над сканером QR-кодов, который автоматически распознает их в кадре камеры, увеличивает масштаб и считывает. Таким образом, устройства смогут понимать коды с другого конца комнаты. Об этом пишет The Verge.

Функция еще не появилась на устройствах, но она есть в последних API, которые Google делает доступными для разработчиков.

Новая возможность работает в системном инструменте Google QR Code Scanner, но может быть реализована в других приложениях.

По словам эксперта по Android Мишаала Рахмана, функция легкого сканирования QR-кода может появиться в устройствах с операционной системой Android 13 или более новой.

Как отмечает The Verge, пока неясно, насколько эффективно будет такое сканирование на гаджетах с камерами более низкого качества, распространится ли функция на другие устройства, кроме Google Pixel, и будет ли она вообще доступна. Однако издание надеется, что в скором времени эта возможность появится в приложениях для разработчиков и на широко распространенных устройствах.

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023 Так выглядит автоматическое масштабирование QR-кода

Источник фото: ua.depositphotos.com