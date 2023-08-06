Чіп від Qualcomm і краща автономність. ЗМІ повідомили нові подробиці про Google Pixel Watch 2

Майбутній годинник Google Pixel Watch 2 може отримати більший час роботи від батареї завдяки ефективнішому процесору. Про це повідомляє Android Authority з посиланням на джерело.

Зазначається, що новий годинник працюватиме на чіпі Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Він, на відміну від Samsung Exynos 9110 SoC, який використовувався в першій версії Google Pixel Watch, має чотири, а не два ядра, а також частоту в 1,7 ГГц замість 1,15 ГГц.

Також процесор від Qualcomm підтримує абсолютно режими низького енергоспоживання, такі як глибокий сон, що має подовжити термін служби батареї Pixel Watch 2.

Кращій автономності посприяє й трохи більший акумулятор ємністю 306 мА·год (перший Pixel Watch оснащено батареєю на акумулятора 294 мА·год).

Що стосується екрана, то основні характеристики не змінилися: Pixel Watch 2 отримає 1,2-дюймовий круглий OLED-дисплей із роздільною здатністю 384x384 пікселя. Однак тепер постачальником екранів буде Samsung, а не BOE. Можливо, годинник матиме й інші зміни, наприклад покращену яскравість або нові функції енергозбереження.

За даними співрозмовника Android Authority, наступний Pixel Watch підтримуватиме надширокосмуговий зв'язок (UWB). Ця технологія може використовуватися для визначення точного місцезнаходження ґаджета чи розблокування автомобіля за допомогою цифрового ключа.

Годинник постачатиметься з операційною системою Wear OS 4 на базі Android 13.

Про те, що в новому ґаджеті буде чіп Qualcomm, уже писало 9to5Google. Видання зазначало, що годинник може бути представлено восени – разом зі смартфонами Pixel 8 і 8 Pro. Зазвичай Google проводить такі заходи в жовтні.