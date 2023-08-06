Новый чип и чуть большая батарея. СМИ сообщили подробности о Google Pixel Watch 2

Будущие часы Google Pixel Watch 2 могут получить большее время работы от батареи благодаря более эффективному процессору и чуть . Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на источник.

Отмечается, что новые часы будут работать на чипе Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Он, в отличие от Samsung Exynos 9110 SoC, который использовался в первой версии Google Pixel Watch, имеет четыре, а не два ядра, а также частоту в 1,7 ГГц вместо 1,15 ГГц.

Также процессор Qualcomm поддерживает абсолютно режимы низкого энергопотребления, такие как глубокий сон, который должен продлить срок службы батареи Pixel Watch 2.

Лучшей автономности поспособствует и чуть больший аккумулятор емкостью 306 мА·ч (первый Pixel Watch оснащен батареей на аккумуляторе 294 мА·ч).

Что касается экрана, то основные характеристики не изменились: Pixel Watch 2 получит 1,2-дюймовый круглый дисплей OLED с разрешением 384x384 пикселя. Однако теперь поставщиком экранов будет Samsung, а не BOE. Возможно, часы будут иметь и другие улучшения, например, улучшенную яркость или новые функции энергосбережения.

По данным собеседника Android Authority, следующий Pixel Watch будет поддерживать сверхширокополосную связь (UWB). Эта технология может использоваться для определения точного местоположения гаджета или разблокировки автомобиля с помощью цифрового ключа.

Часы будут поставляться с операционной системой Wear OS 4 на базе Android 13.

О том, что в новом гаджете будет чип Qualcomm, также писало 9to5Google. Издание отмечало, что часы могут быть представлены осенью – вместе со смартфонами Pixel 8 и 8 Pro. Обычно Google проводит такие мероприятия в октябре.