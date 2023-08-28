- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
Флагман от Realme: компания презентовала смартфон GT5 (ФОТО)
Компания Realme представила GT5 – смартфон высокого класса, работающий на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживающий быструю зарядку мощностью 240 Вт. Об этом пишет Gizmochina.
На тыловой стороне гаджета расположен большой островок для камеры, справа от которых Realme сделала светодиодные полосы и прозрачное стеклянное окошко, которое демонстрирует процессор Snapdragon.
Спереди расположен высокий 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением в 1,5K, высокой частотой обновления в 144 Гц и 1400 нит пиковой яркости.
Realme GT5 имеет до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти. Смартфон доступен в двух различных вариантах, отличающихся емкостью аккумулятора и скоростью зарядки:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- один оснащен аккумулятором емкостью 5240 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 150 Вт. Производитель утверждает, что эта модель может достичь полной зарядки за 18 минут;
- вторая версия имеет аккумулятор на 4600 мАч, но поддерживает быструю зарядку на 240 Вт. Таким образом, на полный процесс понадобится всего 9,5 минут.
Что касается камер, то их три: основной 50-мегапиксельный, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики и 2-мегапиксельный макрообъектив. На передней панели расположена 16-мегапиксельная камера.
Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. В качестве операционной системы указан Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.
Realme GT5 будет иметь два варианта цвета: серый и зеленый. Цены на аппарат варьируются в зависимости от объема оперативной и основной памяти:
- 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить примерно 411 долларов;
- 16 ГБ + 512 ГБ – около 452 долларов,
- 24 ГБ + 1 ТБ – около 520 долларов.
В Китае смартфон поступит в продажу с 4 сентября.