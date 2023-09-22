Огляд смартфона Honor 90: перспективний "китаєць" за свої гроші

Нещодавно стартував глобальний продаж смартфону Honor 90. Це найдорожча модель в лінійці китайського виробника, що претендує на лідерство в сегменті стильних і потужних гаджетів на Android. Редакція Delo.ua “поганяла” цей телефон щоб оцінити, чи зможе модель стати конкурентом іншим китайським флагманам. Забігаючи наперед - так, на цьому смартфоні за невисоку ціну можна комфортно грати в ігри і робити якісні фото, хоча пристрій має і свої недоліки.

1 вересня 2023 року в Україні офіційно стартував офіційний продаж смартфонів бренду Honor китайської компанії Huawei, яка випускає під цією назвою смартфони, ноутбуки та мультимедійні аксесуари. Ринкова історія компанії в Україні досить складна - бренд Honor в 2019 році підпав під санкції США через підозру у шпигунстві та співпрацю зі спецслужбами КНР, а влітку 2020 року залишив український ринок.

Після відокремлення від материнської Huawei бренд Honor в 2021 році почав ввозити в країну ноутбуки, а восени цього року офіційно розпочав продаж одразу пяти смартфонів: флагмана Honor 90 за 23 тис. грн, "середнього класу" Honor Magic 5 за 13 тис. грн, та "бюджетників" Honor X8a за 8 тис. грн, Honor X7a за 7 тис. грн та Honor X6a за 6 тис. грн.

На ввезенні нових гаджетів в Україну спеціалізується ритейлер "Алло", який і надав редакції гаджет для тестування.

Honor 90 представлений на українському ринку в трьох кольорах - чорному "глянці" Midnight Black, чорному матовому Black та матовий зелений Emerald Green.

Honor 90 виглядає дорого, особливо з увімкненим екраном

Яскравий екран і плавна анімація є беззаперечними перевагами Honor 90. Фото: Delo.ua

Проглядаючи рекламну кампанію пристрою на офіційному сайті Honor можна побачити, що компанія робить основну ставку на два параметри: якісний екран і потужну камеру . Дійсно, Honor 90 оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2664х1200 пікселів (1,5K) і піковою яскравістю до 1600 ніт (при нормальній для сучасних смартфонів 1000 ніт) і частоті оновлення дисплею 120 Гц.

Екран смартфону не великий і не малий, телефон зручно лежить в руці. Про приналежність до класу вище середнього свідчить мінімальне спотворення зображення при погляді збоку - прочитати текст повідомлення можна навіть коли телефон лежить майже перпендикулярно до користувача.

Виробник заявляє, що потурбувався про зір власника - Honor 90 має рекордну частоту регулювання ШІМ в 3840 Гц, значно більшу в порівнянні з типовою для "однокласників" 2160 Гц. Через це зображення на екрані гаджету не мерехтить, тим самим не створюючи додаткового навантаження на очі користувача. Крім того, пристрій оснащений фільтром від синього спектру випромінювання, який захищає зоровий нерв людини від перенапрження.

Завдяки високій яскравості зображення на екрані смартфона легко зчитується навіть в сонячну погоду, з інформативністю дисплею немає жодних проблем. В екран вбудовано сканер відбитків пальців, який працює цілком адекватно. Загалом, до тачпаду немає жодних нарікань - всі рухи користувача інтерпретуються правильно і без "лагів".

Honor 90 оснащений масивними фотокамерами - одразу видно, на яку аудиторию претендує цей гаджет. Фото: Delo.ua

Екстер'єр і зовнішній вигляд смартфону виявився дещо футуристичним - над тонким (габарити - 162х74х7,8 мм) і приємним на дотик пластиком височіють два масивні блоки фотокамер оригінального дизайну. Тому варто використовувати полімерний захисний чохол (не входить в комплект пристрою), інакше при носінні в кишені гаджет чіплятиметься за одяг. З іншого боку, потужні камери і гарний екран є аргументами, якими модель доводитиме своє лідерство в класі.

Камера - головний козир Honor 90

Гаджет має "на борту" 200-мегапіксельну камеру з електронною стабілізацією, ширококутну камеру на 8 Мп з кутом огляду 120 градусів, а також макрокамеру на 2 Мп з датчиком глибини. В екран вбудована селфі-камера з роздільною здатністю 50 Мп та кутом огляду в 100 градусів.

Знімок на Honor 90. Фото: Delo.ua

Варто відмітити, що камера на 200 Мп все ще є новинкою на українському ринку - такі пристрої випускаються з другої половини 2022 року. На українському ринку, крім Honor 90, такою камерою оснащено не так багато моделей - Xiaomi 12T Pro 8/256Gb за 28,3 тис. грн, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256Gb за 15 тис. грн, Realme 11 Pro 12/256Gb за 18 тис. грн та Samsung Galaxy S23 12/256Gb за 47 тис. грн. Однак, кількість мегапікселів не є ключовим фактором для створення якісних фото та відео, для їх зйомки необхідна ще гарна система стабілізації, надійний автофокус та якісна оптика.

При хорошому освітленні основна камера робить деталізовані знімки, які не поступаються в якості іншим китайським флагманам від компаній Xiaomi, Realme чи OPPO. На власну думку кореспондента видання, зроблені на Honor 90 фотографії видаються дещо "мультяшними", коли кольори передаються більш яскравими, ніж були на момент зйомки. Втім, деталізація знімків у аппарата на висоті.

Смартфон підтримує зйомку відео в якості 4K при 30 fps, можна записувати ролики одночасно на декілька камер - основну, ширококутну та фронтальну.

Honor 90 робить досить якісні і детальні нічні фото. Фото: Delo.ua

Швидкодія залишає позаду більш дорогі моделі

В Honor 90 встановлений 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition з частотою ядра 2,5 ГГц, виконаний по 4-нанометровому технологічному процесу.

При визуальному тестуванні смартфон чудово справляється з мобільними іграми та навігацією по меню і в браузері . Завдяки високій частоті оновлення дисплею в 120 Гц користуватись гаджетом приємно, він не "гальмує" і не "підвисає".

З Honor 90 можна грати в Mortal Combat, не побоюючись провалити комбінацію ударів через "лаги" заліза. Фото: Delo.ua

Більш детально розібратись в продуктивності пристрою для ігор та графічних задач можна за допомогою застосунку 3DMark. Він показує наступні результати замірів швидкодії - Honor 90 набирає 3025 умовних бали при тесті в ігровій оболонці Wild Life. Нижче представлені результати інших моделей смартфонів з співставними характеристиками:

Модель Кількість балів в 3DMark Різниця в порівнянні з Honor 90 Орієнтовна ціна, тис. грн Honor 90 3025 100% 23 Xiaomi Mi 12T Pro 2785 91% 28,3 Realme 11 Pro 2747 90% 14 Apple IPhone 12 Pro Max 2318 70% 30 Samsung Galaxy S23 3672 118% 47

Таким чином, особливо драматичною виглядає майже 10%-на перевага в продуктивності Honor 90 проти Xiaomi Mi 12T Pro, тоді як протестований смартфон на чверть дешевший за конкурента. І хоча гаджету від Honor дихає в спину більш дешевий Realme 11 Pro, результати бенчмарку нового Honor 90, найімовірніше, дозволять йому закріпитись в своєму сегменті українського ринку і протриматись там певний час.

Автономність відповідає стандартам

У Honor 90 використовується кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 5000 мАг, більш компактний в порівнянні з літій-іонними аналогами. В описі пристрою вказано, що він укомплектовується адаптером потужністю 66 Вт, який дозволяє за 15 хвилин зарядити батарею до 45%, і за 40 хвилин до остаточних 100%. Виданню не вдалось перевірити можливості зарядки, оскільки в комплектацію не входить зарядний адаптер і силіконовий чохол. На придбання "рідної" зарядки Huawei SuperCharge 66Вт треба закласти в бюджет покупки додатково 650 грн, і ще 250 грн за прозорий захисний чохол з силікону.

За швидке заряджання смартфону доведеться доплатити, хоча підійде і звичайна зарядка з роз'ємом USB Type C. Фото: Delo.ua

На своєму сайті ритейлер уточнює, що гаджет поставляється в наступній комплектації:

Смартфон;

Кабель USB;

Інструмент для виймання SIM-картки;

Керівництво з експлуатації;

Гарантійний талон.

Відсутність в коробочці з смартфоном традиційної "зарядки" та навушників пояснюється курсом на екологічність та зменшення кількості електронних відходів, до якого прямують західні країни. Наприклад, Єврокомісія з 2021 року просуває ініціативи з стандартизації зарядних пристроїв для смартфонів під роз'єм USB Type та виключення їх з обов'язкової комплектації. Через це продаж смартфонів без "зарядок" не є новиною - це вже робили Apple, Samsung, Xiaomi та інші виробники.

Заявлені виробником показники автономності пристрою з аккумулятором-"п'ятитисячником" не виходять за межі класу - це 6-8 годин безперервної гри або перегляду відео на екрані з увімкненою високою частотою оновлення. В режимі звичайного користування гаджет розряджається за півтора дні, що цілком прийнятно для екрану з високою яскравістю.

То чи "посуне" Honor 90 конкурентів на ринку?

Підсумовуючи, Honor 90 - доволі технологічний смартфон з великим запасом по потужності, що дозволить користувачу в найближчий рік-два не задумуватись про системні вимоги до мобільних іграшок, а також знімати якісні фото і відео в будь-яких ракурсах і умовах.

Очевидно, плануючи продаж свого флагману, компанія Honor розуміла наповненість українського ринку смартфонів іншими китайськими виробниками, в першу чергу Xiaomi, які певний час називали "народними". Через це Honor мав запропонувати широкий набір функцій за помірну ціну, які дозволяли б конкурувати з іншими "китайцями" в сегменті середнього і вище середнього.

Серед беззаперечних переваг пристрою можна відмітити:

Блок камер, продуктивність, гарний екран , про які вже було сказано вище;

, про які вже було сказано вище; Зображення на екрані не мерехтить і не перевантажує зір;



Якісний матеріал корпусу , на якому не видно відбитки пальців, телефон легкий і не ковзає в руках, його зручно тримати чоловікам, жінкам або підліткам;

, на якому не видно відбитки пальців, телефон легкий і не ковзає в руках, його зручно тримати чоловікам, жінкам або підліткам; Китайські смартфони часто мають погано локалізовану, відверто "глючну" або дивно налаштовану для користувача-європейця операційну систему. Honor 90 ніяким чином не видає своє китайське походження ;

; Пристрій новий і довше отримуватиме підтримку і оновлення від виробника. Смартфон Honor 90 поставляється з оболонкою MagicOS 7.1 на базі Android 13. Компанія має намір випустити два великі оновлення Android та надавати оновлення безпеки протягом 3 років, тоді як більшість конкурентів вже півроку-рік присутня на ринку і має менший строк оновлень;

від виробника. Смартфон Honor 90 поставляється з оболонкою MagicOS 7.1 на базі Android 13. Компанія має намір випустити два великі оновлення Android та надавати оновлення безпеки протягом 3 років, тоді як більшість конкурентів вже півроку-рік присутня на ринку і має менший строк оновлень; Плати телефону добре охолоджуються , що збільшує строк роботи пристрою і не "пече" пальці під час ігор.

Не обійшлось і без суттєвих недоліків:

Дивна комплектація гаджету в Україні - без зарядки і захисного чохла;

Телефон не підтримує SD-карти , тобто інформацію з нього неможливо швидко перекинути на інший пристрій. Багато користувачів звикли розширювати память додатковою картою SD ( 600-1000 грн за 256-512 Гб ), але тут подібний маневр неможливий. Щоб отримати більше пам'яті можна лише додати 4 тис. грн і придбати телефон з сховищем на 512 Гб , або користуватись хмарними сервісами;

, тобто інформацію з нього неможливо швидко перекинути на інший пристрій. Багато користувачів звикли розширювати память додатковою картою SD ( за ), але тут подібний маневр неможливий. Щоб отримати більше пам'яті можна лише додати і придбати телефон з сховищем на , або користуватись хмарними сервісами; Honor 90 має лише один динамік . Зрозуміло, що для якісного відтворення звуку на смартфоні треба підключати по bluetooth навушники або колонку, але відсутність стереофонії на пристрої з сильною мультимедіа-компонентою виглядає не до кінця зрозумілим;

. Зрозуміло, що для якісного відтворення звуку на смартфоні треба підключати по bluetooth навушники або колонку, але відсутність стереофонії на пристрої з сильною мультимедіа-компонентою виглядає не до кінця зрозумілим; Відсутність роз'єму jack 3,5 мм не дає підключити проводні навушники, чи підключитись до немолодої стереосистеми

Технічні характеристики Honor 90: