Honor выпускает смартфон-"клатч" за 820 долларов (ФОТО)

Компания Honor 19 сентября представила в Китае новый складной смартфон – Honor V Purse, который имеет вид клатча. Об этом пишет Gizmochina.

Одно из главных отличий Honor V Purse от конкурентов состоит в том, что его экран складывается наружу, а не внутрь. Кроме того, гаджет поставляется с цепочками, а также с ремешками из искусственной кожи.

Смартфон, который Honor впервые показала на выставке IFA в Берлине в начале сентября, имеет 6,45-дюймовый оснвной дисплей с разрешением 2348×1088 пикселей. В разложенном состоянии диагональ составляет 7,7 дюйма, разрешение – 2348×2016 пикселей. Оба экрана имеют OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1600 нит.

Постоянно включенный дисплей имеет разнообразные обои, которые можно настроить под наряды.

Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor

Толщина Honor V Purse в сложенном состоянии составляет всего 8,6 мм. Производитель обещает, что петля крепкая и выдержит 400 тыс. сгибаний.

Тыловая камера смартфона состоит из основного датчика на 50 МП и сверхширокоугольного объектива на 12 МП. На передней стороне Honor V Purse есть камера для селфи на 8 МП.

Гаджет работает на процессоре Snapdragon 778G в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ основной памяти. Емкость аккумулятора – 4500 мА·ч, при этом имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

В качестве операционной системы указана MagicOS 7.1 на базе Android 13.

Цена на Honor V Purse составляет 822 доллара за вариант 16 ГБ + 256 ГБ и 890 долларов – за версию 16 ГБ + 512 ГБ. Устройство предлагается в золотом, синем и черном цветах.

Предварительные заказы на смартфон в Китае уже начались, а продажи стартуют с 26 сентября.