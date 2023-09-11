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Первый смартфон от производителя электромобилей NIO: появился официальный рендер гаджета (ФОТО)
NIO Phone – первый смартфон китайского производителя электромобилей – будет оснащен несколькими камерами и изогнутой стеклянной задней панелью.
Об этом пишет издание Gizmochina, показавшее первый официальный рендер гаджета.
Отмечается, что настоящее устройство, соответствующее рендеру, было замечено в руках сотрудника NIO.
NIO Phone: характеристики
О смартфоне известно, что он будет доступен в двух конфигурациях: 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ оперативной и основной памяти.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как ожидается, частота обновления дисплея составит 120 Гц. NIO Phone будет работать под управлением Android 13
Устройство имеет лицензии на защищенный доступ к сети и получит технологию UWB, которая предоставит владельцам электромобилей NIO расширенные возможности дистанционного управления.
"Это свидетельствует о том, что NIO ориентируется на свою существующую пользовательскую базу как на основной рынок", – пишет Gizmochina.
NIO Phone позиционируется как аппарат высокого класса с ориентировочным диапазоном цен в 690-969 долларов.
Результаты тестирования инженерного образца говорят о том, что смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Enhanced Edition. В AnTuTu образец набрал 1 360 974 балла, конкурируя с устройствами на чипе Snapdragon 8+ Gen 1.
NIO намерена представить свой первый смартфон 21 сентября.