В стиле Lamborghini: Redmi начала продавать лимитированную версию своего смартфона

Компания Redmi выпустила смартфон Redmi K70 Pro Champion Edition, созданный в сотрудничестве с Lamborghini. Хотя он был презентован почти месяц назад, цена стала известна только сейчас. Об этом пишет IT Home.

Гаджет продается в черной тематической коробке и поставляется вместе со стилизованным кожаным чехлом, ремешком, ключом для открытия слота SIM-карты, блоком питания и проводом зарядки.

Сам смартфон доступен в желтом и зеленом цветах. Дизайн был разработан под стиль Lamborghini Essenza SCV12, которых выпущено всего 40 единиц. Также устройство получило обновленный интерфейс.

Lamborghini Essenza SCV12. Фото: Lamborghini

Цена на Redmi K70 Pro Champion Edition в Китае составляет 4599 юаней (около 644 долларов), в то время как обычная версия с таким же объемом памяти (24 ГБ оперативной + 1 ТБ основной) обходится в 4399 юаней (около 616 долларов).

Redmi K70 Pro: характеристики

Линейка K70 была презентована в конце ноября. Кроме Pro-варианта, есть стандартная версия и бюджетная K70e.

K70 Pro оснащен OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2К и кадровой частотой в 120 Гц. Аппарат работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч.

Основная камера и телеобъектив имеют по 50 МП, тогда как сверхширокоугольный датчик – 12 МП. Для селфи есть фронтальная камера на 16 МП.

В отличие от Champion Edition, другие K70 Pro имеют не только вариант на 24 ГБ + 1 ТБ памяти, но и 12+256, 16+256 и 16+512 ГБ. Смартфоны представлены в черном, белом и зеленом цветах.