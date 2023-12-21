У стилі Lamborghini: Redmi почала продавати лімітовану версію свого смартфона

Компанія Redmi випустила смартфон Redmi K70 Pro Champion Edition, створений у співпраці з Lamborghini. Хоч він був презентований майже місяць тому, ціна стала відома лише зараз. Про це пише IT Home.

Ґаджет продається в чорній тематичній коробці й постачається разом зі стилізованим шкіряним чохлом, ремінцем, ключем для відкриття слоту SIM-карти, блоком живлення та дротом зарядки.

Сам смартфон доступний у жовтому та зеленому кольорах. Дизайн розробили під стиль Lamborghini Essenza SCV12, яких випущено лише 40 одиниць. Також пристрій отримав оновлений інтерфейс.

Lamborghini Essenza SCV12. Фото: Lamborghini

Ціна на Redmi K70 Pro Champion Edition у Китаї становить 4599 юанів (близько 644 доларів), тоді як звичайна версія з таким само обсягом памʼяті (24 ГБ оперативної + 1 ТБ основної) обходиться в 4399 юанів (близько 616 доларів).

Redmi K70 Pro: характеристики

Лінійка K70 була презентована наприкінці листопада. Крім Pro-варіанту, є стандартна версія та бюджетна K70e.

K70 Pro оснащено OLED-екраном діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2К та кадровою частотою в 120 Гц. Апарат працює на чипі Snapdragon 8 Gen 3. Ємність акумулятора становить 5000 мА·год.

Основна камера й телеобʼєктив мають по 50 МП, тоді як надширококутний датчик – 12 МП. Для селфі є фронтальна камера на 16 МП.

На відміну від Champion Edition, інші K70 Pro мають не лише варіант на 24 ГБ + 1 ТБ памʼяті, але й 12+256, 16+256 та 16+512 ГБ. Смартфони представлено в чорному, білому та зеленому кольорах.