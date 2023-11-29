Redmi презентувала смартфон, створений у співпраці Lamborghini (ФОТО)

Компанія Redmi (суббренд Xiaomi) представила серію смартфонів K70. При цьому K70 Pro отримав, зокрема, лімітовану версію, яку розробили спільно з Lamborghini, пише IT Home.

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Redmi K70: характеристики

Звичайний K70 працює на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. OLED-екран діагоналлю 6,67 дюйма має роздільну здатність 2К та кадрову частоту 120 Гц.

Ємність батареї становить 5000 мА·год, вона підтримує зарядку потужністю 120 Вт.

Що стосується камери, то на тиловій стороні їх три: 50-мегапіксельний основний, 8-мегапіксельний надширококутний датчики, а також 2-мегапіксельний телеобʼєктив.

Redmi K70. Фото: Redmi Redmi K70. Фото: Redmi Redmi K70. Фото: Redmi Redmi K70. Фото: Redmi Redmi K70. Фото: Redmi

Redmi K70 коштуватиме від 2499 юанів (близько 350 доларів) – залежно від обсягу оперативної та основної памʼяті. Є варіанти на 12+256, 16+256, 16+512 ГБ та 16 ГБ + 1 ТБ.

Redmi K70 Pro: особливості

Pro-варіант із лінійки оснастили таким само екраном, а от процесор використовується більш сучасний – Snapdragon 8 Gen 3.

Основна камера й телеобʼєктив мають по 50 МП, тоді як надширококутний датчик – 12 МП. Як і звичайний K70, флагман отримав фронтальну камеру на 16 МП.

Акумулятор також має ємність в 5000 мА·год.

Redmi K70 Pro. Фото: Redmi Redmi K70 Pro. Фото: Redmi Redmi K70 Pro. Фото: Redmi Redmi K70 Pro. Фото: Redmi

Памʼять представлена в таких варіантах: 12+256, 16+256, 16+512 ГБ та 24 ГБ + 1 ТБ.

Ціна на K70 Pro стартуватиме від 3299 юанів (близько 465 доларів). Продажі K70 і K70 Pro заплановано на початок грудня.

Смартфон у стилі Lamborghini: Redmi K70 Pro Champion Edition

Redmi вирішила також випустити особливу варіацію K70 Pro у співпраці з Lamborghini Squadra Corse. Модель називається Redmi K70 Pro Champion Edition.

Смартфон стилізували під гоночний болід, а на задній панелі розмістили логотип Lamborghini. На відміну від стандартної версії K70 Pro, ця випускатиметься лише з 24 ГБ оперативної та 1 ТБ SSD-памʼяті.

Redmi K70 Pro Champion Edition. Джерело: IT Home

Ґаджет матиме обмежений тираж і продаватиметься напередодні Нового року. Ціна не оголошена, однак вона має бути вищою, ніж 4399 юанів (близько 620 доларів), за які можна буде придбати стандартний K70 Pro на 24 ГБ + 1 ТБ.

Redmi K70E: новий бюджетний ґаджет

Крім флагманського K70 Pro, Redmi вирішила зробити бюджетний K70E.

Він отримав чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra і, як і інші смартфони серії, операційну систему HyperOS на основі Android 14.

K70E оснащено акумулятором ємністю 5500 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 90 Вт. Смартфон має 6,67-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 1,5K і кадровою частотою 120 Гц.

Redmi K70E. Фото: Redmi Redmi K70E. Фото: Redmi Redmi K70E. Фото: Redmi Redmi K70E. Фото: Redmi

Тилова камера має основний, надширококутний і макро- датчики на 64, 8 і 2 МП відповідно. Фронтальна камера отримала 32 МП.

Ціни на Redmi K70E стартують від 1999 юанів (близько 282 доларів) і також залежать від обсягу памʼяті: 12+256, 12+512 ГБ чи 16 ГБ + 1 ТБ. Продажі розпочнуться з 1 грудня.