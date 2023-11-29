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Redmi представила смартфон, созданный в сотрудничестве Lamborghini (ФОТО)
Компания Redmi (суббренд Xiaomi) представила серию смартфонов K70. При этом K70 Pro получил, в частности, лимитированную версию, разработанную совместно с Lamborghini, пишет IT Home.
- Redmi K70: характеристики
- Redmi K70 Pro: особенности
- Смартфон в стиле Lamborghini: Redmi K70 Pro Champion Edition
- Redmi K70E: новый бюджетный гаджет
Redmi K70: характеристики
Обычный K70 работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. OLED-экран диагональю 6,67 дюйма обладает разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц.
Емкость батареи составляет 5000 мА·ч, она поддерживает зарядку мощностью 120 Вт.
Что касается камеры, то на тыловой стороне их три: 50-мегапиксельный основной, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, а также 2-мегапиксельный телеобъектив.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Redmi K70 обойдется в 2499 юаней (около 350 долларов) – в зависимости от объема оперативной и основной памяти. Есть варианты на 12+256, 16+256, 16+512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.
Redmi K70 Pro: особенности
Pro-вариант из линейки оснастили таким же экраном, а вот процессор используется более современный – Snapdragon 8 Gen 3.
Основная камера и телеобъектив имеют по 50 МП, тогда как сверхширокоугольный датчик – 12 МП. Как и обычный K70, флагман получил переднюю камеру на 16 МП.
Аккумулятор также имеет емкость в 5000 мА·ч.
Память представлена в следующих вариантах: 12+256, 16+256, 16+512 ГБ и 24 ГБ + 1 ТБ.
Цена на K70 Pro будет стартовать от 3299 юаней (около 465 долларов). Продажи K70 и K70 Pro запланированы на начало декабря.
Смартфон в стиле Lamborghini: Redmi K70 Pro Champion Edition
Redmi решила также выпустить особую вариацию K70 Pro в сотрудничестве с Lamborghini Squadra Corse. Модель называется Redmi K70 Pro Champion Edition.
Смартфон стилизовали под гоночный болид, а на задней панели разместили логотип Lamborghini. В отличие от стандартной версии K70 Pro, эта производится только с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ SSD-памяти.
У гаджета будет ограниченный тираж и он будет продаваться в канун Нового года. Цена не объявлена, однако она должна быть выше 4399 юаней (около 620 долларов), за которые можно будет купить стандартный K70 Pro на 24 ГБ + 1 ТБ.
Redmi K70E: новый бюджетный гаджет
Помимо флагманского K70 Pro? Redmi решила сделать бюджетный K70E.
Он получил чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra и, как и другие смартфоны серии, операционную систему HyperOS на основе Android 14.
K70E оснащен аккумулятором емкостью 5500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Смартфон обладает 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц.
Тыловая камера имеет основной, сверхшироугольный и макро- датчики на 64, 8 и 2 МП соответственно. Фронтальная камера получила 32 МП.
Цены на Redmi K70E стартуют с 1999 юаней (около 282 долларов) и также зависят от объема памяти: 12+256, 12+512 ГБ или 16 ГБ + 1 ТБ. Продажи начнутся с 1 декабря.