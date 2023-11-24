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Honor представила первый смартфон с чипом Snapdragon 7 Gen 3 (ФОТО)
Китайская фирма Honor представила серию смартфонов среднего уровня Honor 100. Базовая версия стала первым устройством с чипом Snapdragon 7 Gen 3. Об этом пишет GSMArena.
Honor 100: характеристики
Обычный Honor 100 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1220p и сканером отпечатков пальцев под панелью.
Новый процессор от Qualcomm имеет одно ядро Prime, а также три производительных и четыре эффективных ядра.
Тыловая камера гаджета состоит из основного и ультраширокого датчиков на 50 и 12 МП соответственно. Для селфи имеется фронтальный объектив на 50 МП.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Honor 100 получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и операционную систему MagicOS 7.2 на основе Android 13.
Цены на смартфон в Китае начинаются от 2499 юаней (около 350 долларов) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти.
Honor 100 Pro: цена
Также Honor выпустила Pro-версию смартфона, оснащенную более мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2 и 6,78-дюймовым OLED-экраном.
В дополнение к 50-мегапиксельной основной и 12-мегапиксельной ультраширокой камере, Honor 100 Pro имеет 32-мегапиксельный телеобъектив, который может достигать 50-кратного цифрового зума.
Как и базовая модель, это устройство имеет батарею на 5000 мА·ч, однако Pro поддерживает не только проводную зарядку мощностью на 100 Вт, но и беспроводную на 66 Вт. Последняя может обеспечить заряд от 0 до 100% за 42 минуты.
Обе модели продаются в черном, белом, синем и фиолетовом цветах, однако оттенки у обычного Honor 100 и у Pro отличаются.
Цены на Pro-вариант начинаются от 3399 юаней (480 долларов) за 12+256 ГБ памяти и достигают 4399 юаней (620 долларов) за 16 ГБ + 1 ТБ памяти. Однако последняя модификация доступна только в смартфонах с фиолетовым и белым корпусами.