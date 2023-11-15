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Рамка тоньше, чем в iPhone: Meizu показала дизайн нового флагмана (ФОТО)
В сети появились официальные тизеры смартфона Meizu 21, показавшие, как будет выглядеть передняя панель гаджета. Соответствующие изображения опубликовала компания Meizu.
Фирма объявила, что устройство оснащено 6,55-дюймовым дисплеем Samsung Amoled с симметричными рамками размером 1,74 мм со всех четырех сторон.
При этом смартфон сравнили с iPhone 15 Pro, который имеет рамки в 1,75 мм, и Xiaomi 14, получивший более тонкие, но не симметричные края панели (снизу толщина составляет 1,71 мм, а сверху и сбоку – 1,61 мм).
Meizu 21: характеристики "железа"
Как пишет Gizmochina, внутри Meizu 21 будет процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 4800 мА·ч, который будет поддерживать зарядку мощностью 80 Вт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ожидается, что гаджет будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения, а также сверхширокоугольный датчик и телеобъектив.
Вероятно, смартфон будет работать на операционной системе Flyme 10 на базе Android 14.
Также предполагается, что Meizu выпустит Pro-версию устройства.