Рамка тоньше, чем в iPhone: Meizu показала дизайн нового флагмана (ФОТО)

В сети появились официальные тизеры смартфона Meizu 21, показавшие, как будет выглядеть передняя панель гаджета. Соответствующие изображения опубликовала компания Meizu.

Фирма объявила, что устройство оснащено 6,55-дюймовым дисплеем Samsung Amoled с симметричными рамками размером 1,74 мм со всех четырех сторон.

При этом смартфон сравнили с iPhone 15 Pro, который имеет рамки в 1,75 мм, и Xiaomi 14, получивший более тонкие, но не симметричные края панели (снизу толщина составляет 1,71 мм, а сверху и сбоку – 1,61 мм).

Meizu 21 по сравнению с iPhone 15 Pro и Xiaomi 14. Фото: Meizu / Weibo

Meizu 21: характеристики "железа"

Как пишет Gizmochina, внутри Meizu 21 будет процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 4800 мА·ч, который будет поддерживать зарядку мощностью 80 Вт.

Ожидается, что гаджет будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения, а также сверхширокоугольный датчик и телеобъектив.

Вероятно, смартфон будет работать на операционной системе Flyme 10 на базе Android 14.

Также предполагается, что Meizu выпустит Pro-версию устройства.