Рамка тонша, ніж в iPhone: Meizu показала дизайн нового флагмана (ФОТО)

У мережі зʼявилися офіційні тизери смартфона Meizu 21, які показали, як виглядатиме передня панель ґаджета. Відповідні зображення опублікувала компанія Meizu.

Фірма оголосила, що пристрій оснащено 6,55-дюймовим дисплеєм Samsung Amoled із симетричними рамками розміром 1,74 мм з усіх чотирьох сторін.

При цьому смартфон порівняли з iPhone 15 Pro, який має рамки в 1,75 мм, і Xiaomi 14, що отримав тонші, але несиметричні краї панелі (знизу товщина становить 1,71 мм, а зверху та збоку – 1,61 мм.

Meizu 21 порівняно з iPhone 15 Pro та Xiaomi 14. Фото: Meizu / Weibo

Meizu 21: характеристики "заліза"

Як пише Gizmochina, всередині Meizu 21 буде процесор Snapdragon 8 Gen 3 й акумулятор ємністю 4800 мА·год, який підтримуватиме зарядку потужністю 80 Вт.

Очікується, що ґаджет матиме 50-мегапіксельну основну камеру з підтримкою оптичної стабілізації зображення, а також надширококутний датчик та телеобʼєктив.

Імовірно, смартфон працюватиме на операційній системі Flyme 10 на базі Android 14.

Також передбачається, що Meizu випустить Pro-версію пристрою.