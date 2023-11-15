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Рамка тонша, ніж в iPhone: Meizu показала дизайн нового флагмана (ФОТО)
У мережі зʼявилися офіційні тизери смартфона Meizu 21, які показали, як виглядатиме передня панель ґаджета. Відповідні зображення опублікувала компанія Meizu.
Фірма оголосила, що пристрій оснащено 6,55-дюймовим дисплеєм Samsung Amoled із симетричними рамками розміром 1,74 мм з усіх чотирьох сторін.
При цьому смартфон порівняли з iPhone 15 Pro, який має рамки в 1,75 мм, і Xiaomi 14, що отримав тонші, але несиметричні краї панелі (знизу товщина становить 1,71 мм, а зверху та збоку – 1,61 мм.
Meizu 21: характеристики "заліза"
Як пише Gizmochina, всередині Meizu 21 буде процесор Snapdragon 8 Gen 3 й акумулятор ємністю 4800 мА·год, який підтримуватиме зарядку потужністю 80 Вт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Очікується, що ґаджет матиме 50-мегапіксельну основну камеру з підтримкою оптичної стабілізації зображення, а також надширококутний датчик та телеобʼєктив.
Імовірно, смартфон працюватиме на операційній системі Flyme 10 на базі Android 14.
Також передбачається, що Meizu випустить Pro-версію пристрою.