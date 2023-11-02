Обігнали всіх. Xiaomi 14 і 14 Pro очолили рейтинг найпродуктивніших смартфонів

Смартфони Xiaomi 14 і 14 Pro стали найпродуктивнішими смартфонами в рейтингу AnTuTu за жовтень 2023 року. Про це пише TechNewsSpace.

Ці пристрої наразі єдині у світі, які оснащено новим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тому вони увірвалися в рейтинг і посіли перші два місця.

Xiaomi 14 набрав 1 997 427 балів у тесті, а Pro-версія – 1 985 014 балів. Тест AnTuTu характеризується тим, що він показує середні результати в повсякденних умовах експлуатації.

Рейтинг найпродуктивніших смартфонів. Фото: AnTuTu

При цьому Xiaomi 14 значно випереджає колишнього лідера – OnePlus Ace 2 Pro, який втратив більше 300 000 балів і опустився на третє місце.

Однак видання зауважує, що Xiaomi 14 і 14 Pro навряд чи протримаються на вершині довго: в листопаді очікується поява як мінімум чотирьох смартфонів з новим чипом.

Xiaomi 14: характеристики

Xiaomi 14, який було представлено кілька днів тому, оснащено 6,36-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 3000 ніт.

Пристрій має 50-мегапіксельні основний, ультраширокий і телеобʼєктив Leica. Спереду ґаджет отримав 32-мегапіксельну камеру для селфі.

Апарат отримав до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ основної памʼяті. Він живиться від акумулятора ємністю 4610 мА·год.

У Китаї смартфон коштує від 3999 юанів (546 доларів).

Xiaomi 14 Pro: ціна та особливості

"Старша" версія із серії має 6,7-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 2K, частотою оновлення в 120 Гц і піковою яскравістю в 3000 ніт.

Кількість мегапікселів у камерах і максимальні обсяги памʼяті в апараті – такі ж, як у звичайного Xiaomi 14. А ємність акумулятора в моделі Pro більша – 4880 мА·год/

Цей смартфон має початкову ціну в 4999 юанів (683 долари США).

Однією з основних особливостей серії Xiaomi 14 є те, що це перші ґаджети на новій операційній системі HyperOS.