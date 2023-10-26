Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)

Сьогодні Xiaomi провела захід у Китаї, де презентувала нові смартфони, смарт-годинник, смарт-телевізор та інші пристрої. Бренд представив серію Xiaomi 14, яка складається зі стандартної та професійної моделі. Останні флагманські пропозиції містять помітні оновлення порівняно зі своїми попередниками. Про це повідомляє Gizmochina .

Xiaomi 14

Xiaomi 14 — компактний флагманський телефон який має квадратний дизайн із виступаючим квадратним модулем камери на задній панелі. Пристрій має сертифікат захисту від води та пилу IP68 і металеву рамку.

Характеристики Xiaomi 14

Смартфон оснащений 6,36-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 3000 ніт. В екран також інтегрований сканерм відбитків пальців, пристрій підтримує стандарти HDR 10+, HLG і Dolby Vision.

Xiaomi 14 може похвалитися камерами Leica та асферичною лінзою Vario Summilux, яка забезпечує краще зображення, ніж у попередніх смартфонів. Ґаджет має 50-мегапіксельні основний, ультраширокий і телеобʼєктив. Спереду пристрій оснащено 32-мегапіксельною камерою для селфі.

Нов смартфони від Xiaomi стали першими, в які вбудовано процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi 14 отримав до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ основної памʼяті. Пристрій живиться від акумулятора ємністю 4610 мА·год з підтримкою дротової, бездротової та реверсивної бездротової зарядки.

З точки зору програмного забезпечення, Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro є першими смартфоном компанії, які працюють на новій власній операційній системі під назвою HyperOS.

Ціни на Xiaomi 14

Xiaomi 14 доступний у чорному, білому, рожевому та зеленому кольорах. Ціна в Китаї починається від 3999 юанів (546 доларів) за базовий варіант 8 ГБ + 256 ГБ, тоді як 12 ГБ + 256 ГБ та 16 ГБ + 512 ГБ коштують 4299 юанів (587 доларів) і 4599 юанів (629 доларів) відповідно. А версія на 16 ГБ + 1 ТБ обійдеться в 4999 юанів (683 доларів).

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro є преміальною пропозицією серед двох пристроїв. За розмірами він більший, ніж Xiaomi 14, однак має такий самий дизайн і сертифікат захисту від води та пилу IP68.

Характеристики Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro може похвалитися 6,7-дюймовим 12-бітним OLED-екраном з роздільною здатністю 2K та надзвичайно вузькими рамками в 1 мм. Дисплей має частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість 3000 ніт.

Смартфон оснащено основною камерою Leica Hunter 900 на 50 МП із фокусною відстанню 23 мм, надширококутним датчиком на 50 МП з фокусною відстанню 14 мм і телеоб’єктивом на 50 МП з фокусною відстанню 75 мм. Він здатний записувати відео до 8K. Для селфі Xiaomi 14 Pro має фронтальну камеру на 32 МП.

Pro-версія також має до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ основної пам’яті. Смартфон працює на акумуляторі ємністю 4880 мА·год із підтримкою дротової, бездротової та реверсивної бездротової зарядки.

Ціни на Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro має початкову ціну в 4999 юанів (683 долари США) за варіант 12 ГБ + 256 ГБ. Конфігурації 16 ГБ + 512 ГБ та 16 ГБ + 1 ТБ коштують 5499 юанів (751 долар США) і 5999 юанів (819 доларів США) відповідно. Ґаджет буде доступний у білому, чорному та зеленому кольорах.

Нагадаємо, компанія Qualcomm днями представила мобільний процесор Snapdragon 8 Gen 3, який виготовляється за 4-нанометровим процесом та призначений для флагманських смартфонів.