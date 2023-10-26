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Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)

Xiaomi 14 і 14 Pro
Смартфони Xiaomi 14 і 14 Pro. Фото: Xiaomi

Сьогодні Xiaomi провела захід у Китаї, де презентувала нові смартфони, смарт-годинник, смарт-телевізор та інші пристрої. Бренд представив серію Xiaomi 14, яка складається зі стандартної та професійної моделі. Останні флагманські пропозиції містять помітні оновлення порівняно зі своїми попередниками. Про це повідомляє Gizmochina.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 — компактний флагманський телефон який має квадратний дизайн із виступаючим квадратним модулем камери на задній панелі. Пристрій має сертифікат захисту від води та пилу IP68 і металеву рамку.

Характеристики Xiaomi 14

Смартфон оснащений 6,36-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 3000 ніт. В екран також інтегрований сканерм відбитків пальців, пристрій підтримує стандарти HDR 10+, HLG і Dolby Vision. 

Xiaomi 14 може похвалитися камерами Leica та асферичною лінзою Vario Summilux, яка забезпечує краще зображення, ніж у попередніх смартфонів. Ґаджет має 50-мегапіксельні основний, ультраширокий і телеобʼєктив. Спереду пристрій оснащено 32-мегапіксельною камерою для селфі. 

Фото 2 — Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)
Фото 3 — Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)
Фото 4 — Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)
Фото 5 — Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)
Фото 6 — Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)

Нов смартфони від Xiaomi стали першими, в які вбудовано процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi 14 отримав до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ основної памʼяті. Пристрій живиться від акумулятора ємністю 4610 мА·год з підтримкою дротової, бездротової та реверсивної бездротової зарядки. 

З точки зору програмного забезпечення, Xiaomi 14 і  Xiaomi 14 Pro є першими смартфоном компанії, які працюють на новій власній операційній системі під назвою HyperOS.

Ціни на Xiaomi 14

Xiaomi 14 доступний у чорному, білому, рожевому та зеленому кольорах. Ціна в Китаї починається від 3999 юанів (546 доларів) за базовий варіант 8 ГБ + 256 ГБ, тоді як 12 ГБ + 256 ГБ та 16 ГБ + 512 ГБ коштують 4299 юанів (587 доларів) і 4599 юанів (629 доларів) відповідно. А версія на 16 ГБ + 1 ТБ обійдеться в 4999 юанів (683 доларів).

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro є преміальною пропозицією серед двох пристроїв. За розмірами він більший, ніж Xiaomi 14, однак має такий самий дизайн і сертифікат захисту від води та пилу IP68.

Характеристики Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro може похвалитися 6,7-дюймовим 12-бітним OLED-екраном з роздільною здатністю 2K та надзвичайно вузькими рамками в 1 мм. Дисплей має частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість 3000 ніт.

Смартфон оснащено основною камерою Leica Hunter 900 на 50 МП із фокусною відстанню 23 мм, надширококутним датчиком на 50 МП з фокусною відстанню 14 мм і телеоб’єктивом на 50 МП з фокусною відстанню 75 мм. Він здатний записувати відео до 8K. Для селфі Xiaomi 14 Pro має фронтальну камеру на 32 МП.

Фото 7 — Перші на новій "операційці": представлено cмартфони Xiaomi 14 і 14 Pro (ФОТО)

Pro-версія також має до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ основної пам’яті. Смартфон працює на акумуляторі ємністю 4880 мА·год із підтримкою дротової, бездротової та реверсивної бездротової зарядки.

Ціни на Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro має початкову ціну в 4999 юанів (683 долари США) за варіант 12 ГБ + 256 ГБ. Конфігурації 16 ГБ + 512 ГБ та 16 ГБ + 1 ТБ коштують 5499 юанів (751 долар США) і 5999 юанів (819 доларів США) відповідно. Ґаджет буде доступний у білому, чорному та зеленому кольорах.

Нагадаємо, компанія Qualcomm днями представила мобільний процесор Snapdragon 8 Gen 3, який виготовляється за 4-нанометровим процесом та призначений для флагманських смартфонів. 

Автор:
Тетяна Гойденко