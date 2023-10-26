Первые на новой "операционке": представлены смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro (ФОТО)

Сегодня Xiaomi провела мероприятие в Китае, где презентовала новые смартфоны, смарт-часы, смарт-телевизор и другие устройства. Бренд представил серию Xiaomi 14, состоящую из стандартной и профессиональной модели. Последние флагманские предложения содержат заметные обновления по сравнению со своими предшественниками. Об этом сообщает Gizmochina .

Xiaomi 14

Xiaomi 14 — компактный флагманский телефон, имеющий квадратный дизайн с выступающим квадратным модулем камеры на задней панели. Устройство имеет сертификат защиты от воды и пыли IP68 и металлическую рамку.

Характеристики Xiaomi 14

Смартфон оснащен 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. В экран также интегрирован сканер отпечатков пальцев, устройство поддерживает стандарты HDR 10+, HLG и Dolby Vision.

Xiaomi 14 может похвастаться камерами Leica и асферической линзой Vario Summilux, обеспечивающей лучшее изображение, чем у предыдущих смартфонов. Гаджет имеет 50-мегапиксельные основной, ультраширокий и телеобъектив. Впереди устройство оснащено 32-мегапиксельной камерой для селфи.

Новые смартфоны от Xiaomi стали первыми, в которые встроен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi 14 получил до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4610 мА·ч с поддержкой проводной, беспроводной и реверсивной беспроводной зарядки.

С точки зрения программного обеспечения, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro являются первым смартфоном компании, работающим на новой собственной операционной системе под названием HyperOS.

Цены на Xiaomi 14

Xiaomi 14 доступен в черном, белом, розовом и зеленом цветах. Цена в Китае начинается от 3999 юаней (546 долларов) за базовый вариант 8 ГБ+256 ГБ, тогда как 12 ГБ+256 ГБ и 16 ГБ+512 ГБ стоят 4299 юаней (587 долларов) и 4599 юаней (629 долларов) соответственно. А версия на 16 ГБ+1 ТВ обойдется в 4999 юаней (683 долларов).

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro является премиальным предложением среди двух устройств. По размерам он больше, чем Xiaomi 14, однако имеет такой же дизайн и сертификат защиты от воды и пыли IP68.

Характеристики Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro может похвастаться 6,7-дюймовым 12-битным OLED-экраном с разрешением 2K и чрезвычайно узкими рамками в 1 мм. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит.

Смартфон оснащен основной камерой Leica Hunter 900 на 50 МП с фокусным расстоянием 23 мм, сверхширокоугольным датчиком на 50 МП с фокусным расстоянием 14 мм и телеобъективом на 50 МП с фокусным расстоянием 75 мм. Он способен записывать видео в 8K. Для селфи Xiaomi 14 Pro имеет фронтальную камеру на 32 МП.

Pro-версия также имеет до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ основной памяти. Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 4880 мА·ч и с поддержкой проводной, беспроводной и реверсивной зарядки.

Цены на Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro имеет начальную цену в 4999 юаней (683 долларов США) за вариант 12 ГБ + 256 ГБ. Конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 5499 юаней (751 доллар США) и 5999 юаней (819 долларов США) соответственно. Гаджет будет доступен в белом, черном и зеленом цветах.

Напомним, компания Qualcomm на днях представила мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3, который производится по 4-нанометровому процессу и предназначен для флагманских смартфонов.