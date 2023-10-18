Новая "операционка" для устройств Xiaomi: скриншоты HyperOS опубликованы в сети (ФОТО)

В сети опубликовали скриншоты HyperOS – новой операционной системы для устройств Xiaomi, которая заменит фирменную оболочку MIUI.

Снимки экранов появились в соцсети Weibo.

Как пишет GSMArena, в новой ОС Xiaomi предложит много настроек для экрана блокировки с новыми типами шаблонов, часов, параметров шрифтов и виджетов, а также более подробными параметрами обоев.

Центр управления получит более упрощенный вид по сравнению с MIUI 14. В свою очередь значки приложений выглядят подобно тем, которые есть в MIUI.

Издание отмечает, что это, вероятно, очень ранние выпуски бета-версии HyperOS, и Xiaomi может изменить ее внешний вид к выпуску финального варианта.

HyperOS. Фото: 魏小天Alan / Weibo HyperOS. Фото: 魏小天Alan / Weibo HyperOS. Фото: скриншот / 魏小天Alan / Weibo HyperOS. Фото: 老孙说手机 / Weibo HyperOS. Фото: 老孙说手机 / Weibo HyperOS. Фото: 魏小天Alan / Weibo

HyperOS: дата выхода

Глава Xiaomi Лей Цзюнь рассказал о предстоящем выходе HyperOS 17 октября, назвав дебют операционной системы "эпохальной вехой" для компании.

Он отметил, что фирма работает над собственной операционной системой с 2017 года. HyperOS станет основой всех продуктов экосистемы, в том числе автомобилей Xiaomi.

Первыми устройствами на базе HyperOS станут линейка смартфонов Xiaomi 14. Дата презентации гаджетов официально не объявлена, однако издание IT Home со ссылкой на нескольких блоггеров и сотрудников офлайн-магазинов Xiaomi писало, что это произойдет 27 октября.

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