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Новая "операционка" для устройств Xiaomi: скриншоты HyperOS опубликованы в сети (ФОТО)
В сети опубликовали скриншоты HyperOS – новой операционной системы для устройств Xiaomi, которая заменит фирменную оболочку MIUI.
Снимки экранов появились в соцсети Weibo.
Как пишет GSMArena, в новой ОС Xiaomi предложит много настроек для экрана блокировки с новыми типами шаблонов, часов, параметров шрифтов и виджетов, а также более подробными параметрами обоев.
Центр управления получит более упрощенный вид по сравнению с MIUI 14. В свою очередь значки приложений выглядят подобно тем, которые есть в MIUI.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Издание отмечает, что это, вероятно, очень ранние выпуски бета-версии HyperOS, и Xiaomi может изменить ее внешний вид к выпуску финального варианта.
HyperOS: дата выхода
Глава Xiaomi Лей Цзюнь рассказал о предстоящем выходе HyperOS 17 октября, назвав дебют операционной системы "эпохальной вехой" для компании.
Он отметил, что фирма работает над собственной операционной системой с 2017 года. HyperOS станет основой всех продуктов экосистемы, в том числе автомобилей Xiaomi.
Первыми устройствами на базе HyperOS станут линейка смартфонов Xiaomi 14. Дата презентации гаджетов официально не объявлена, однако издание IT Home со ссылкой на нескольких блоггеров и сотрудников офлайн-магазинов Xiaomi писало, что это произойдет 27 октября.
Источник фото: ua.depositphotos.com