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Нова "операційка" для пристроїв Xiaomi: скриншоти HyperOS опубліковано в мережі (ФОТО)

Xiaomi, смартфон, рука
Xiaomi. Фото: Depositphotos

У мережі опублікували скриншоти HyperOS – нової операційної системи для пристроїв компанії Xiaomi, яка замінить фірмову оболонку MIUI.

Знімки екранів зʼявилися в соцмережі Weibo.

Як пише GSMArena, в новій ОС Xiaomi запропонує багато налаштувань для екрана блокування з новими типами шаблонів, годинників, параметрів шрифтів і віджетів, а також із більш детальними параметрами шпалер. 

Центр керування отримає більш спрощений вигляд порівняно з MIUI 14. Своєю чергою значки додатків виглядають подібно до тих, які є в MIUI.

Видання зауважує, що це, ймовірно, дуже ранні випуски бета-версії HyperOS, і Xiaomi може змінити її зовнішій вигляд до випуску фінального варіанту.

Фото 2 — Нова "операційка" для пристроїв Xiaomi: скриншоти HyperOS опубліковано в мережі (ФОТО)
HyperOS. Фото: 魏小天Alan / Weibo
Фото 3 — Нова "операційка" для пристроїв Xiaomi: скриншоти HyperOS опубліковано в мережі (ФОТО)
HyperOS. Фото: 魏小天Alan / Weibo
Фото 4 — Нова "операційка" для пристроїв Xiaomi: скриншоти HyperOS опубліковано в мережі (ФОТО)
HyperOS. Фото: скриншот / 魏小天Alan / Weibo
Фото 5 — Нова "операційка" для пристроїв Xiaomi: скриншоти HyperOS опубліковано в мережі (ФОТО)
HyperOS. Фото: 老孙说手机 / Weibo
Фото 6 — Нова "операційка" для пристроїв Xiaomi: скриншоти HyperOS опубліковано в мережі (ФОТО)
HyperOS. Фото: 老孙说手机 / Weibo
Фото 7 — Нова "операційка" для пристроїв Xiaomi: скриншоти HyperOS опубліковано в мережі (ФОТО)
HyperOS. Фото: 魏小天Alan / Weibo

HyperOS: дата виходу

Очільник Xiaomi Лей Цзюнь розповів про майбутній вихід HyperOS 17 жовтня, назвавши дебют операційної системи "епохальною віхою" для компанії. 

Він зазначив, що фірма працює над власною операційною системою із 2017 року. HyperOS має стане основою всіх продуктів екосистеми, зокрема автомобілів Xiaomi.

Першими пристроями на базі HyperOS стануть лінійка смартфонів Xiaomi 14. Дата презентації ґаджетів офіційно не оголошена, однак видання IT Home із посиланням на кількох блогерів і співробітників офлайн-магазинів Xiaomi писало, що це відбудеться 27 жовтня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко