Скоро побачимо. Названа потенційна дата презентації Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro

Презентація смартфонів Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro відбудеться 27 жовтня. Про це повідомляє IT Home із посиланням на кількох блогерів і співробітників офлайн-магазинів Xiaomi.

Зазначається, що необхідні органи в Китаї вже сертифікували обидві моделі ґаджетів.

Xiaomi 14: характеристики

Як пише Gizmochina, Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro можуть стати першими смартфонами на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Обидва апарати оснастять камерами Leica з трьома різними фокусними відстанями.

Крім того, це будуть перші ґаджети Xiaomi з оболонкою MIUI 15 на базі Android 14.

Згідно з чутками, Xiaomi 14 Pro матиме титанову раму та підтримку супутникового звʼязку.

Улітку інсайдер Digital Chat Station повідомляв, що стандартний Xiaomi 14 отримає акумулятор ємністю 4860 мА·год і підтримуватиме дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову на 50 Вт. Своєю чергою Pro-версія матиме батарею ємністю 5000 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 120 Вт та бездротової на 50 Вт.