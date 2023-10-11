Чип Dimensity 7030 і камера на 50 МП: презентовано смартфон Motorola Edge 2023 (ФОТО)

Компанія Motorola представила смартфон Edge (2023), який працює на базі процесорі Mediatek Dimensity 7030 SoC і має екран із частотою оновлення в 144 Гц. Про це йдеться на сайті фірми.

Пристрій отримав одну конфігурацію памʼяті – 8 ГБ оперативної + 256 ГБ основної.

Екран ґаджета – це 6,6-дюймовий pOLED-дисплей із підтримкою 10-бітних кольорів і стандарту HDR10+. Максимальна яскравість панелі становить 1200 ніт. Під нею розташований сканер відбитків пальців.

Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola

Основна камера Motorola Edge (2023) має 50 МП й оптичну стабілізацію зображення. Також на тиловій стороні є надширококутний датчик на 13 МП із кутом огляду в 120°. Макрознімки забезпечуються функцією Macro Vision. На фронтальній стороні апарата розташована 32-мегапіксельна камера для селфі.

Смартфон оснащено акумулятором ємністю 4400 мА·год, який підтримує дротову зарядку потужністю 68 Вт і бездротову на 15 Вт.

Серед інших особливостей – динаміки Dolby Atmos, NFC і захист від води та пилу IP68. Операційною системою вказана Android 13.

Motorola Edge (2023) пропонується лише в чорному кольорі. У США пристрій коштуватиме 600 доларів, але наразі продається на 100 доларів дешевше.