Чип Dimensity 7030 и камера на 50 МП: презентован смартфон Motorola Edge 2023 (ФОТО)

Компания Motorola представила смартфон Edge (2023), который работает на базе процессора Mediatek Dimensity 7030 SoC и имеет экран с частотой обновления в 144 Гц. Об этом говорится на сайте компании.

Устройство получило одну конфигурацию памяти – 8 ГБ оперативной + 256 ГБ основной.

Экран гаджета – это 6,6-дюймовый pOLED-дисплей с поддержкой 10-битных цветов и стандарта HDR10+. Максимальная яркость панели составляет 1200 нит. Под ней расположен сканер отпечатков пальцев.

Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola Motorola Edge (2023). Фото: Motorola

Основная камера Motorola Edge (2023) имеет 50 МП и оптическую стабилизацию изображения. Также на тыловой стороне имеется сверхшироугольный датчик на 13 МП с углом обзора 120°. Макроснимки обеспечиваются функцией Macro Vision. На передней стороне аппарата расположена 32-мегапиксельная камера для селфи.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4400 мА·ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Среди других особенностей – динамики Dolby Atmos, NFC и защита от воды и пыли IP68. Операционная система указана Android 13.

Motorola Edge (2023) предлагается только в черном цвете. В США устройство будет стоить 600 долларов, но сейчас продается на 100 долларов дешевле.