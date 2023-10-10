Закругленный дизайн и 6,1-дюймовый экран: опубликованы рендеры Google Pixel 8a (ФОТО)

Компания Google расширит линейку своих гаджетов смартфоном Pixel 8a, который по сравнению с 7а получит более закругленные рамки и меньшие габариты.

Рендеры будущего устройства опубликовало издание Smartprix совместно с инсайдером OnLeaks.

Отмечается, что размеры Pixel 8a составят 152,1 x 72,6 x 8,9 мм, в то время как 7a имеет 152,4 x 72,9 х 9,0 мм.

Смартфон оснастят дисплеем в примерно 6,1 дюйма, двойной основной камерой, а также чипом Tensor G3.

Порт USB Type-C и стереодинамики разместят на нижней стороне смартфона, тогда как сверху будет ультраширокополосная антенна и разговорный динамик. Кнопка питания и качели громкости видны с правой стороны, а лоток для SIM-карты – слева.

Google Pixel 8a. Рендер: OnLeaks x Smartprix Google Pixel 8a. Рендер: OnLeaks x Smartprix Google Pixel 8a. Рендер: OnLeaks x Smartprix

Линейка Pixel 8: характеристики

Google представила свои новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro 4 октября, пообещав, что будет выпускать обновления для них в течение семи лет.

Основным изменением в новой линейке стал чип Tensor G3, изготовленный по 4-нанометровому процессу Samsung.

Pixel 8 получил 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Pro-версия имеет 12 ГБ.

Обычный Pixel 8 немного легче и меньше своего предшественника благодаря переходу на 6,2-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (у Pixel 7 диагональ составляла 6,3 дюйма). Максимальная яркость экрана составляет 2000 нит, а частота обновления – 120 Гц.

Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google

У Pixel 8 Pro – 6,7-дюймовый OLED-дисплей QHD+ LTPO на 120 Гц с максимальной яркостью 2400 нит.

Что касается камер, то Pixel 8 оснастили 50-мегапиксельным основным датчиком с 8-кратным цифровым зумом, 12-мегапиксельным многоугольным объективом с автофокусом и макросъемкой, а также селфи-камерой на 10,5 МП.

"Старший" вариант из линейки имеет широкоугольный датчик на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, 48-мегапиксельную сверхшироугольную камеру и 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. На фронтальной стороне телефона размещена камера для селфи на 10,5 МП с широким полем обзора.

Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google

Рядом с камерами в Pixel 8 Pro есть новый датчик температуры кожи.

Емкость аккумулятора в Pixel 8 составляет 4575 мА·ч, батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную на 18 Вт. Pixel 8 Pro получил аккумулятор на 5050 мА·ч, поддержку проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 23 Вт.

Цены на Pixel 8 в США стартуют от 699 долларов, на Pixel 8 Pro – от 999 долларов.