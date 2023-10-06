Не только обновления: Google будет выпускать запчасти для Pixel 8 в течение 7 лет

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать не только обновления, но и аппаратную поддержку в течение семи лет. Об этом заявила директор по управлению продуктами Google Соня Джобанпутра в интервью Android Authority.

"Запчасти будут доступны в течение семи лет. Это часть нашего обязательства [...], чтобы вы могли поддерживать свое оборудование так долго", – сказала она.

Как отмечает Android Authority, это особенно важно для аккумулятора, поскольку большинство батарей смартфонов становятся слабее на 20% всего через два года. Поэтому возможность легко приобрести новый аккумулятор необходима, если пользователь хочет поддерживать безупречную работу устройства в течение семи лет.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro: характеристики

Google представила свои новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro 4 октября, пообещав, что будет выпускать обновления для них в течение семи лет.

Основным изменением в новой линейке стал чип Tensor G3, изготовленный по 4-нанометровому процессу Samsung.

Pixel 8 получил 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Pro-версия имеет 12 ГБ.

Обычный Pixel 8 немного легче и меньше своего предшественника благодаря переходу на 6,2-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (у Pixel 7 диагональ составляла 6,3 дюйма). Максимальная яркость экрана составляет 2000 нит, а частота обновления – 120 Гц.

У Pixel 8 Pro – 6,7-дюймовый OLED-дисплей QHD+ LTPO на 120 Гц с максимальной яркостью 2400 нит.

Что касается камер, то Pixel 8 оснастили 50-мегапиксельным основным датчиком с 8-кратным цифровым зумом, 12-мегапиксельным многоугольным объективом с автофокусом и макросъемкой, а также селфи-камерой на 10,5 МП.

"Старший" вариант из линейки имеет широкоугольный датчик на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, 48-мегапиксельную сверхшироугольную камеру и 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. На фронтальной стороне телефона размещена камера для селфи на 10,5 МП с широким полем обзора.

Рядом с камерами в Pixel 8 Pro есть новый датчик температуры кожи.

Емкость аккумулятора в Pixel 8 составляет 4575 мА·ч, батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную на 18 Вт. Pixel 8 Pro получил аккумулятор на 5050 мА·ч, поддержку проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 23 Вт.

Цены на Pixel 8 в США стартуют от 699 долларов, на Pixel 8 Pro – от 999 долларов.