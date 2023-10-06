Не лише оновлення: Google випускатиме запчастини для Pixel 8 протягом 7 років

Смартфони Google Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть не лише оновлення, а й апаратну підтримку протягом семи років. Про це заявила директорка з управління продуктами Google Соня Джобанпутра в інтервʼю Android Authority.

"Запчастини будуть доступні протягом семи років. Це є частиною нашого зобов’язання [...], щоб ви могли підтримувати своє обладнання так довго", – сказала вона.

Як зауважує Android Authority, це особливо важливо для акумулятора, оскільки більшість батарей смартфонів стають слабшими на 20% лише через два роки. Тому можливість легко придбати новий акумулятор необхідна, якщо користувач хоче підтримувати бездоганну роботу пристрою протягом семи років.

Pixel 8 і Pixel 8 Pro: характеристики

Google представила свої нові смартфони Pixel 8 і Pixel 8 Pro 4 жовтня, пообіцявши, що випускатиме оновлення для них протягом семи років.

Основною зміною у новій лінійці став чип Tensor G3, виготовлений за 4-нанометровим процесом Samsung.

Pixel 8 отримав 8 ГБ оперативної пам’яті, тоді як Pro-версія має 12 ГБ.

Звичайний Pixel 8 трохи легший і менший за свого попередника завдяки переходу на 6,2-дюймовий дисплей із роздільною здатністю FHD+ (в Pixel 7 діагональ становила 6,3 дюйма). Максимальна яскравість екрана становить 2000 ніт, а частота оновлення – 120 Гц.

У Pixel 8 Pro – 6,7-дюймовий OLED-дисплей QHD+ LTPO на 120 Гц з максимальною яскравістю 2400 ніт.

Що стосується камер, то Pixel 8 оснастили 50-мегапіксельним основним датчиком із 8-кратним цифровим зумом, 12-мегапіксельним надширококутним обʼєктивом із автофокусом і макрозйомкою, а також селфі-камерою на 10,5 МП.

"Старший" варіант із лінійки має ширококутний датчик на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, 48-мегапіксельну надширококутну камеру й 48-мегапіксельний телеобʼєктив із 5-кратним оптичним і 30-кратним цифровим зумом. На фронтальній стороні смартфона розміщена камера для селфі на 10,5 МП із широким полем огляду.

Поруч із камерами в Pixel 8 Pro є новий датчик температури шкіри.

Ємність акумулятора в Pixel 8 становить 4575 мА·год, батарея підтримує дротову зарядку потужністю 27 Вт і бездротову на 18 Вт. Pixel 8 Pro отримав акумулятор на 5050 мА·год, підтримку дротової зарядки на 30 Вт і бездротової на 23 Вт.

Ціни на Pixel 8 у США стартують від 699 доларів, на Pixel 8 Pro – від 999 доларів.